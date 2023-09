DIRETTA ITALIA UCRAINA/ Video streaming Rai 1: precedenti, dominio azzurro (qualificazioni Euro 2024)

DIRETTA ITALIA UCRAINA: I TESTA A TESTA

Naturalmente il precedente più famoso per la diretta di Italia Ucraina è quello giocato in campo neutro: 30 giugno 2006, Volksparkstadion di Amburgo, quarti di finale del Mondiale che gli azzurri avrebbero vinto. Apertura di Gianluca Zambrotta, poi doppietta di Luca Toni: una partita che ci aveva lanciato verso la Germania, e per l’appunto tutti ricordiamo come sarebbero poi andate le cose. In generale la diretta di Italia Ucraina ha otto precedenti: non abbiamo mai perso e abbiamo vinto sei volte, dunque il bilancio tende totalmente dalla nostra parte. Non si gioca da un’amichevole dell’ottobre 2018, a Marassi: reti di Federico Bernardeschi e Ruslan Malinovskyi, all’inizio dell’esperienza di Roberto Mancini come CT.

Curioso notare come i due pareggi siano arrivati entrambi in casa nostra: l’altro è uno 0-0 del giugno 2006 allo Stade Olympique de la Pontaise – a Losanna – sempre nel 2006, dopo i Mondiali, avevamo ritrovato l’Ucraina nelle qualificazioni agli Europei 2008 vincendo entrambe le volte. Era finita 2-0 a Roma: rigore di Massimo Oddo e colpo di testa di Toni, con Roberto Donadoni nostro selezionatore. Per quattro volte abbiamo affrontato l’Ucraina nelle qualificazioni, per quattro volte abbiamo vinto: speriamo che la tradizione continui… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ucraina sarà garantita naturalmente in chiaro per tutti su Rai 1, come per ogni partita della nostra Nazionale maggiore di calcio. Di conseguenza, possiamo anche ricordare che la diretta streaming video di Italia Ucraina sarà garantita da Rai Play tramite il sito Internet o la relativa applicazione.

ITALIA UCRAINA: POSSIAMO SOLO VINCERE!

Italia Ucraina, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, martedì 12 settembre 2023, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, a Milano, per il girone C delle qualificazioni agli Europei 2024. Inutile girarci attorno: per gli Azzurri serve vincere, dopo il pareggio in Macedonia del Nord è diventato fondamentale un successo per non rendere ancora più difficile una classifica già deludente e quindi la diretta di Italia Ucraina sarà uno snodo forse addirittura già decisivo per il cammino degli Azzurri verso gli Europei 2024, con il rischio di mancare nel prossimo torneo continentale pur da campioni in carica.

Certo, questo è senza dubbio il girone più difficile, con le due finaliste più la stessa Ucraina che arrivò ai quarto nello scorso Europeo, ma non chiudere almeno secondi sarebbe una delusione tremenda per tutto il calcio italiano. Data verosimilmente per già qualificata l’Inghilterra, dobbiamo fare la corsa proprio sull’Ucraina, che con il pareggio di sabato contro gli inglesi ha conservato 3 punti di vantaggio sull’Italia, ma ha pure giocato una partita in più rispetto agli Azzurri. La vittoria porterebbe la situazione in perfetto equilibrio, altrimenti sarebbero guai: serve altro per presentare la diretta di Italia Ucraina?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Italia Ucraina. Secondo il modulo 4-3-3, il nostro nuovo c.t. Luciano Spalletti dovrebbe dare fiducia in porta a Donnarumma nonostante le polemiche per il gol incassato in Macedonia; la difesa a quattro dovrebbe invece vedere Di Lorenzo terzino destro con Dimarco a sinistra e in mezzo la coppia centrale formata da Scalvini e Bastoni; a centrocampo ecco invece Locatelli in cabina di regia con Barella e uno tra Frattesi e Pessina, che sono in ballottaggio per l’ultimo posto disponibile; i dubbi tuttavia sono soprattutto in attacco, Immobile-Retegui come centravanti e poi Zaniolo-Orsolini, con Raspadori che dovrebbe essere l’unica certezza.

Certamente ha meno dubbi Sergiy Rebrov, che potrebbe presentare la stessa formazione che sabato ha pareggiato contro l’Inghilterra. Bushchan è ancora il portiere favorito rispetto a Trubin; davanti a lui dovremmo vedere i centrali Zabarniy e Matvienko, con Konoplya a destra e Mykolenko a sinistra, mentre Zinchenko gioca a centrocampo ed è di fatto il vero regista della squadra, affiancato da Stepanenko e Sudakov nel centrocampo a tre. Per quanto riguarda infine il tridente offensivo dell’Ucraina, Yaremchuk dovrebbe operare come centravanti; a destra Yarmolenko si gioca il posto con Tsygankov, mentre a sinistra il titolare sarà Mudryk.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Italia Ucraina in base alle quote offerte da Snai. Gli Azzurri partono favoriti e il segno 1 è quotato a1,48, mentre poi si sale a quota 4,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere l’Ucraina a San Siro.











