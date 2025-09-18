Diretta Italia Ucraina streaming video Rai 2: orario e risultato live dell'ultima partita del girone F ai Mondiali volley 2025.

DIRETTA ITALIA UCRAINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Italia Ucraina sta davvero per farci compagnia: non ci sono calcoli da fare riguardo le possibilità di qualificazione agli ottavi dei Mondiali volley 2025, il primo criterio all’interno dei gironi è infatti quello del numero di vittorie e, poiché Italia e Ucraina sono entrambe a una avendo battuto l’Algeria – perdendo invece contro il Belgio – anche i due set che gli azzurri hanno recuperato ai Diavoli Rossi sono ininfluenti, il che potrebbe essere un male (perdere anche al tie break significa essere eliminati) ma anche un bene, perché naturalmente con un successo saremmo agli ottavi senza dover contare i parziali vinti o persi.

Insomma: siamo totalmente padroni del nostro destino e ci auguriamo di ritrovare almeno una parte del nostro livello contro l’Ucraina, una nazionale che non ha mai avuto risultati straordinari ma che tre anni fa era arrivata ai quarti eliminando sorprendentemente l’Olanda, per poi vincere di schianto il primo set contro la Slovenia prima di arrendersi. Vedremo, certamente partiamo favoriti ma abbiamo già visto nei Mondiali volley 2025 che poche cose possono essere scontate; del resto la Francia campione olimpica in carica ha perso contro la Finlandia… parola al campo per scoprire cosa succederà, la diretta Italia Ucraina prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA UCRAINA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Italia Ucraina in tv saremo sempre su Rai Due come per le altre partite degli azzurri ai Mondiali volley 2025, con diretta streaming video disponibile invece su Rai Play.

ITALIA UCRAINA: OTTAVI DA ARCHIVIARE!

La diretta Italia Ucraina, che è in programma alle ore 18:30 di giovedì 18 settembre, rappresenta per la nostra nazionale maschile la terza e ultima partita del girone ai Mondiali volley 2025, naturalmente ancora all’Araneta Coliseum di Quezon City, nelle Filippine che ospitano la rassegna iridata di pallavolo.

Come arriviamo a questo impegno? Dal punto di vista di gioco e risultati, non bene: già contro l’Algeria all’esordio avevamo faticato oltre misura rischiando di lasciare per strada almeno un set, contro il Belgio una partenza pessima ci è costata cara perché la rimonta della nostra nazionale si è fermata a metà.

Sconfitta al tie break dai Diavolo Rossi, l’Italia adesso deve battere l’Ucraina per assicurarsi un posto agli ottavi ma, considerato che il Belgio affronta l’Algeria, è ampiamente probabile che il primo posto sia ormai andato: pazienza, dovremo cavarcela anche così.

Il percorso potrebbe essere più o meno semplice, questo lo vedremo, certamente nella diretta Italia Ucraina sarà fondamentale ritrovare le convinzioni ma anche e soprattutto quel gioco che è stato assolutamente latitante nelle prime due uscite dei Mondiali volley 2025, ci servirà se procederemo nella rassegna iridata…

DIRETTA ITALIA UCRAINA: BISOGNA MIGLIORARE

Siamo allora vicini alla diretta Italia Ucraina, che come detto conclude il percorso della prima fase ai Mondiali volley 2025 e ci lancia verso gli ottavi di finale. Come era lecito aspettarsi, la nazionale ucraina ha schiantato l’Algeria (3-0) e dunque è salita a 3 punti in classifica: attenzione, perché anche lei è in corsa per un posto nella fase ad eliminazione diretta e con una vittoria con qualunque risultato ci scavalcherebbe in classifica costringendoci a una clamorosa eliminazione, dando ovviamente per assodato che il Belgio faccia il suo dovere contro la cenerentola Algeria e si prenda la terza vittoria in altrettante partite, che come detto significherebbe primo posto in classifica.

Quindi, sarà un match tutt’altro che scontato quello di oggi: ovviamente pensavamo di arrivare a questo appuntamento con una situazione diversa e molte più certezze, invece le prime due gare dei Mondiali volley 2025 ci hanno presentato un’Italia particolarmente fallosa e soggetta a molti momenti di blackout (il secondo set contro l’Algeria e quello contro il Belgio, per esempio), incapace almeno per il momento di mantenere alta la concentrazione per tutto il match. La speranza è che nella diretta Italia Ucraina arrivi la qualificazione agli ottavi, e che da lì in avanti i ragazzi di Ferdinando De Giorgi salgano di colpi come ci hanno abituato.