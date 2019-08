Diretta Italia Ucraina/ Streaming video Rai: secondo banco di prova (Volley)

Italia Ucraina, in diretta da Lodz, è la partita di volley femminile in programma oggi domenica 25 agosto 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Dopo il primo banco di prova contro il Portogallo, ecco che le azzurre di Davide Mazzanti sono ancora protagoniste in Polonia per il secondo appuntamento della fase a gironi degli Europei. Le nostre beniamine, presenti in Polonia in formazione titolare, pur dopo le fatiche del turno di qualificazione olimpica per Tokyo 2020 di Bari, se la vedranno quindi con le ragazze di Gariy Yegiazarov. La compagine gialloazzurra non è certo l’avversario più temibile del girone per l’Italia del volley femminile, ma di certo le nostre ragazze non si possono permettere alcun calo di attenzione, pur in queste prima fasi del torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA UCRAINA

Ribalta della tv in chiaro per le azzurre del volley: anche in questa domenica infatti la diretta tv di Italia Ucraina sarà garantita questa sera alle ore 21.00 su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. In aggiunta, la Tv di Stato garantirà anche la diretta streaming video gratuitamente per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA ITALIA UCRAINA: IL CONTESTO

Come detto prima, la diretta Italia Ucraina di questa sera non è certo l’impegno più terribile per la nostra nazionale italiana di volley femminile, nel girone B di questa edizione degli Europei: pure però le nostre beniamine devono fare attenzione. Benché certo non risulti troppo selettiva questa prima parte del tabellone della manifestazione continentale (si qualificano le prime 4 squadre su sei) è certo bene che l’Italia inanelli una vittoria dopo l’altra già in questa parte del torneo. La formazione di Mazzanti infatti deve ritrovare ritmo e concentrazione dopo una piccola vacanza concessa dopo aver centrato l’obbiettivo della qualificazione olimpica per Tokyo 2020 nel torneo di Bari. Pure c’è la necessità di completare l’inserimento nel gruppo già rodato di Terry Enweonwu, che è stata convocata in extremis dopo l’abbandono del ritiro di Elena Petrini. Insomma questi primi incontri soft serviranno alle azzurre per entrare bene nel clima degli Europei, prima che si facciano sotto avversari più titolati. Ci attende quindi un grande match questa sera.



