Diretta Italia Ucraina/ Streaming video tv: partita da vincere! (Europei basket)

DIRETTA ITALIA UCRAINA: PARTITA DECISIVA!

Italia Ucraina è in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, alle ore 21:00 di lunedì 5 agosto: si gioca per la terza giornata nel gruppo C degli Europei basket 2022. Sfida decisiva per gli azzurri, o comunque molto importanti: dopo aver perso contro la Grecia la nostra nazionale si trova costretta a inseguire, anche se sapevamo che il match contro gli ellenici sarebbe stato il più tosto del girone e che anche un eventuale scivolone, come poi avvenuto, non avrebbe influito più di tanto sul percorso di qualificazione agli ottavi. Chiaramente però adesso bisogna vincere di slancio, come già accaduto all’esordio contro l’Estonia: attenzione perché non sarà semplice o immediato.

Al momento l’Ucraina guida la classifica del girone in compagnia della Grecia: vero che ha affrontato nazionali abbordabili e contro l’Estonia ha vinto di un solo punto, ma è naturalmente una squadra in fiducia che ha anche parecchia solidità, di conseguenza arriva con entusiasmo a questo appuntamento sapendo di potersi prendere uno dei primi due-tre posti in classifica. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Ucraina, aspettando che la partita degli Europei basket 2022 prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Mediolanum Forum.

DIRETTA ITALIA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ucraina sarà disponibile per i soli abbonati alla televisione satellitare: per questa partita Europei basket 2022 il canale di riferimento è Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e ci sarà come sempre la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che per le gare della nostra nazionale agli Europei basket 2022 la telecronaca è affidata a Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Davide Pessina; ci saranno poi approfondimenti da studio con gli speciali dedicati al torneo.

DIRETTA ITALIA UCRAINA: RISULTATI E CONTESTO

Ecco allora che la diretta di Italia Ucraina diventa importante nel gruppo C degli Europei basket 2022. Una vittoria ci metterebbe virtualmente davanti alla nazionale che sfidiamo tra poche ore, mentre perdere purtroppo consentirebbe all’Ucraina di volare 3-0 contro il nostro 1-2, il che significa che contando anche la sfida diretta sarebbe poi complesso andare a riprendere i gialloblu, anche se nei fatti la cosa sarebbe ancora ampiamente possibile perchè l’Ucraina dovrà poi giocare contro Grecia e Croazia (le quali però ovviamente metterebbero punti in carniere).

Insomma, la diretta di Italia Ucraina è una partita da vincere per non andare poi in affanno nelle giornate seguenti; partiamo favoriti e lo abbiamo già detto, alla fine ovviamente parlerà il parquet del Mediolanum Forum ma la speranza è che il pronostico venga rispettato…











