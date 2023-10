DIRETTA ITALIA UCRAINA/ Video streaming tv: parla Alessandro Michieletto (oggi 3 ottobre 2023)

DIRETTA ITALIA UCRAINA: PARLA MICHIELETTO

Mentre si avvicina la diretta di Italia Ucraina, certamente sarà interessante leggere le dichiarazioni di Alessandro Michieletto dopo la vittoria di domenica contro il Qatar, partita nella quale l’azzurro ha messo a referto ben 15 punti in tre soli set. Per il sito federale FIPAV, Michieletto aveva poi parlato così: “Ogni partita ha una storia a sé e in questo torneo sappiamo che la cosa principale è vincerne il maggior numero possibile. Sapevamo che in questa pool l’equilibrio l’avrebbe fatto da padrone e soprattutto arrivati a questo punto, di una stagione così lunga e dopo tante partite giocate, è normale essere un po’ stanchi”.

Lo schiacciatore azzurro aveva poi completato la propria analisi con queste parole: “In questa fase dell’anno il livello tra le squadre si assottiglia e la differenza la fanno i dettagli. Ogni partita sarà complicata e noi dobbiamo farci trovare pronti perché questo è un torneo davvero molto importante. Ora arriveranno squadre più attrezzate, ma un passo alla volta, domani (ieri, ndR) riposiamo, poi penseremo al prossimo avversario”, cioè appunto l’Ucraina… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ucraina sarà garantita su abbonamento al canale numero 204 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Arena; di conseguenza ecco che il servizio Sky Go garantirà la diretta streaming video di Italia Ucraina, partita che sarà d’altronde visibile anche su Volleyball World TV, la piattaforma mondiale della FIVB, anche in questo caso su abbonamento.

ITALIA UCRAINA: ANCORA NEL PREOLIMPICO!

Italia Ucraina, in diretta alle ore 22.00 italiane di questa sera, martedì 3 ottobre 2023 (le 17.00 locali), sarà la terza partita degli Azzurri nel torneo pre-olimpico di volley maschile in corso a Rio de Janeiro, quindi ospitato dal Brasile. La diretta di Italia Ucraina ci offrirà una partita che è inevitabilmente speciale in questo momento storico, dal punto di vista tecnico dovrebbe trattarsi di una partita con gli Azzurri certamente favoriti ma non del tutto da sottovalutare, perché l’Ucraina dopo aver perso 3-0 al debutto contro Cuba si è riscattata vincendo per 3-0 contro l’Iran nella seconda giornata.

L’Italia invece è a punteggio pieno, perché sabato gli Azzurri del c.t. Fefè De Giorgi hanno vinto per 3-1 contro la Repubblica Ceca, che poi domenica ha portato al tie-break i padroni di casa del Brasile, mentre domenica è stata molto facile la vittoria in tre set contro il Qatar. Insomma, tutto bene finora per i nostri campioni del Mondo in carica che arrivano dall’argento agli ultimi Europei con sconfitta in finale contro la Polonia. Ricordiamo che si tratta di un girone con otto squadre e quindi sette partite da giocare (in soli nove giorni), le prime due classificate conquisteranno immediatamente la qualificazione per Parigi 2024. Continuare a vincere è il modo migliore per avvicinarci ai Giochi: cosa ci dirà la diretta di Italia Ucraina?

DIRETTA ITALIA UCRAINA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Ucraina, abbiamo già accennato agli inizi delle due Nazionali in questo torneo pre-olimpico. L’Italia ha vinto sabato contro la Repubblica Ceca, è servita un po’ di fatica ma il fatto che domenica i cechi abbiano portato al quinto set i padroni di casa del Brasile ci dice pure che la vittoria dell’Italia contro di loro non era così scontata (almeno con un pieno punteggio) e quindi è stato importante iniziare al meglio il torneo, proseguito poi domenica con la facile vittoria contro il Qatar.

Superato quello che dovrebbe essere l’anello debole del torneo pre-olimpico, il livello di difficoltà si alza con l’Ucraina, che vede già molto difficile la strada verso Parigi 2024 a causa della sconfitta contro Cuba, ma che è comunque una solida realtà come dimostra il successo per 3-0 contro l’Iran. Presumibilmente non arriverà tra le prime due che andranno alle Olimpiadi, ma l’Ucraina potrebbe essere insidiosa per chiunque. L’auspicio di conseguenza è quello di non perdere punti per strada questa sera, ma dovrà essere la diretta di Italia Ucraina ad emettere tutti i verdetti…

