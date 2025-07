Diretta Italia Ucraina streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per il terzo girone di VNL 2025.

DIRETTA ITALIA UCRAINA (RISULTATO 1-0): 25-15 NEL PRIMO SET

Italia Ucraina 1-0: inizia decisamente bene la partita valida per la Volley Nations League 2025. Gli azzurri volano sulle ali dell’entusiasmo, per il 3-0 rifilato alla Serbie, e il parziale che inaugura il secondo match di Lubiana viene dominato dai ragazzi di Julio Velasco. Il risultato è addirittura 25-15: Giocano tutti benissimo: dalla solita regia illuminata di Simone Giannelli che è prezioso anche al servizio, alle scelte offensive di Daniele Lavia passando per Alessandro Michieletto che si fa vedere anche a muro, poi il solito esiziale Kamil Rychlicki che quando serve è sempre pronto a dire la sua.

Detto questo bisogna anche riconoscere che l’Ucraina è rimasta ben dentro la partita fino al 18-15, poi l’accelerazione dell’Italia è stata devastante: iniziata con una pipe di Lavia, passata da un ace di Giannelli fino ad arrivare al muro di Michieletto e un altro servizio vincente del nostro palleggiatore, chiudiamo quindi i conti e adesso ci lanciamo verso il secondo set sperando di continuare così, sappiamo che l’Ucraina può essere nazionale tosta ma l’inizio dell’Italia è stato davvero del tutto confortante. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Italia Ucraina non sarà disponibile, dunque la partita di VNL 2025 potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Volleyballworld Tv.

ITALIA UCRAINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ci siamo con la diretta Italia Ucraina, abbiamo già detto di come la nostra avversaria non vada sottovalutata perché sta disputando un’ottima VNL 2025, e potremmo realmente trovarla qualificata alla Final Eight di Ningbo. L’Ucraina è allenata da Raul Lozano: lo conosciamo bene perché ha passato parecchio tempo in Italia, ha infatti allenato tra il 1988 e il 1994 Pordenone, Salerno, Marconi Spoleto e Gonzaga Milano, poi Macerata nel 1997-1998 e tre anni più tardi quella che di fatto è stata l’ultima grande Treviso (dove ha vinto Supercoppa e scudetto), con ritorno alla Lube nel 2003-2004.

Con Milano ha vinto Coppa del Mondo per Club e Coppa delle Coppe, ma forse il più grande successo di Lozano nel nostro Paese rimane la Coppa Cev messa in bacheca con il Palermo Volley, al primo anno dalla fondazione e in una storia che purtroppo è stata di durata brevissima, perché dopo la retrocessione in Serie A2 ha deciso di non proseguire. Adesso per Lozano c’è la sfida di portare l’Ucraina a sfidare realmente le potenze del volley mondiale, e per quanto stiamo vedendo non gli sta andando nemmeno troppo male; adesso vedremo cosa succederà contro gli azzurri, possiamo finalmente metterci comodi e lasciar parlare il campo dell’Arena Stozice dove la diretta Italia Ucraina sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA UCRAINA: MATCH DA NON SOTTOVALUTARE!

Appuntamento con la diretta Italia Ucraina, che alle ore 16:30 di giovedì 17 luglio 2025 rappresenta la seconda partita all’interno del terzo (e ultimo) girone di Volley Nations League 2025. La nazionale di Ferdinando De Giorgi si prepara ancora ai Mondiali; intanto cerca il pass per la Final Eight di VNL 2025.

Va innanzitutto ricordato che siamo ancora all’Arena Stozice di Lubiana, dove si giocano tutti i match di questo raggruppamento; l’Italia fino a questo momento ha fatto molto bene e nell’ultima settimana aveva anche battuto la Polonia al tie break e gli Usa con un netto 3-0.

Voliamo verso i quarti di finale, poi bisognerà capire quale sarà la nostra avversaria; sicuramente per De Giorgi sarebbe una bella soddisfazione vincere la VNL 2025, anche perché gli azzurri non ci sono mai riusciti, ma l’obiettivo resta il Mondiale.

Dovremo difendere il titolo, fare bene in questa competizione che si chiuderà tra poco sarebbe un bel segnale per tutte le avversarie e allora vedremo come andranno le cose nella diretta Italia Ucraina, certamente per gli azzurri si tratta di una partita che non va sottovalutata, perché la rivale di oggi a Lubiana sta facendo decisamente bene.

DIRETTA ITALIA UCRAINA: AZZURRI COMUNQUE FAVORITI

Avvicinandoci alla diretta Italia Ucraina possiamo dunque parlare di una nazionale dell’Est Europa che ha fatto vedere le cose miglior a Rio de Janeiro. A metà giugno l’Ucraina ha aperto la sua settimana con una straordinaria vittoria sugli Stati Uniti, addirittura per 3-0; poi ha piegato Cuba al tie break e il quinto set lo ha raggiunto anche contro la corazzata Brasile, andando in vantaggio 2-0 prima di farsi rimontare. Anche contro l’Iran l’Ucraina ha subito un ribaltone (da 2-1) perdendo al quinto set, ma in ogni caso siamo di fronte a una nazionale che va oltre i suoi limiti.

È chiaro che l’Italia resti favorita in questa partita di VNL 2025; gli azzurri come detto sono sempre rimasti a tiro di qualificazione alla Final Eight e potrebbero ancora mettere in bacheca un trofeo che, per quanto “secondario”, ci manca ancora e si aggiungerebbe al quadro dei nostri successi. Il tutto tenendo un occhio di riguardo sui Mondiali, perché mancano ancora due mesi ma l’evento si sta in ogni caso avvicinando e, anche perché difendiamo il titolo, dovremo farci trovare pronti a questo straordinario impegno, la Volley Nations League 2025 è il modo migliore per prepararci alle sfide che vivremo nelle Filippine.