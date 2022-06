DIRETTA ITALIA UNGHERIA/ Video streaming Rai 2: il cammino azzurro (Mondiali 2022)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: IL CAMMINO AZZURRO

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Ungheria, andiamo a vedere in che modo il Settebello ha raggiunto i quarti dei Mondiali pallanuoto 2022. L’avventura della nostra nazionale nella kermesse è iniziata il 21 giugno, con un roboante 22-4 rifilato al Sudafrica: contro la cenerentola del girone non abbiamo tremato, poi due giorni più tardi l’Italia avrebbe dovuto giocare contro il Canada ma la partita è stata annullata per un focolaio di Coronavirus scoppiato tra le fila della nazionale nordamericana. Come risultante, il Canada è stato escluso dalla competizione; il 25 giugno Italia Spagna ha significato la sfida diretta per il primo posto nel girone, purtroppo gli iberici ci hanno battuto (12-14) e così il Settebello è stato costretto a giocare il playout riservato a seconde e terze dei raggruppamenti.

Il tabellone ci ha posto di fronte l’Australia: è stato un trionfo, una vittoria schiacciante con il risultato di 17-6 (già al termine del primo quarto vincevamo 4-0) che ci ha permesso di proseguire la corsa verso quello che sarebbe il secondo titolo consecutivo ai Mondiali di pallanuoto. Adesso naturalmente l’asticella delle difficoltà si alza, ma vedremo di cosa l’Italia sarà capace contro un’Ungheria che può giocare davanti al suo pubblico questo delicato ed entusiasmante quarto di finale… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PALLANUOTO

La diretta tv di Italia Ungheria dovrebbe essere trasmessa su Rai Sport + HD, visto l’orario: in ogni caso sarà come di consueto la televisione di stato a fornire le immagini della partita, come è stato per quelle precedenti ai Mondiali di pallanuoto 2022. Questo significa che sarà un appuntamento in chiaro per tutti, e in assenza di un televisore sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA UNGHERIA

LA PARTITA DELLE PARTITE!

Italia Ungheria è in diretta alle ore 21:00 di mercoledì 29 giugno: giochiamo contro la nazionale padrona di casa, dunque prima serata per i quarti di finale nel Mondiale pallanuoto 2022. Siamo a Budapest, e la sfida è durissima: l’Ungheria nel mondo della pallanuoto maschile non ha bisogno di presentazioni, ha dominato in lungo e in largo e ha anche il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, nell’ennesima sfida contro il Settebello che a volte ci ha visto ridere e a volte piangere, ma che questa sera potrebbe significare la qualificazione alla semifinale e l’avvicinamento alla zona medaglie.

La nazionale di Sandro Campagna rimane in corsa per il bis ai Mondiali pallanuoto: tre anni fa il grande successo di Gwanju, oggi con un gruppo che tutto sommato è rimasto molto simile andiamo a caccia del back to back (come si dice in gergo) e pazienza se abbiamo giocato una partita in più dei nostri avversari, il tempo per recuperare le energie lo abbiamo avuto anche noi e certe gare si preparano da sole. Mettiamoci adesso nell’attesa spasmodica della diretta di Italia Ungheria, provando anche a presentare questo quarto di finale ai Mondiali pallanuoto 2022 con i suoi temi principali…

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: RISULTATI E CONTESTO

Sta dunque per arrivare la diretta di Italia Ungheria, la partita dei Mondiali pallanuoto 2022. Come detto il Settebello ha dovuto giocare una partita in più, ma solo sulla carta: infatti nel girone non è scesa in vasca per affrontare il Canada, che dopo il suo esordio ha riscontrato un focolaio di Coronavirus e di fatto si è ritirato dalla competizione. Anche per l’Italia dunque le partite sono state tre nel corso della competizione, ma la differenza – che può essere sostanziale – è che la nostra nazionale è arrivata seconda nel girone.

Sconfitta dalla Spagna nella sfida diretta per il primato, secondo il regolamento è stata costretta a giocare il playout (o ottavo di finale, a seconda di come lo si voglia chiamare). Sarebbe potuto essere un test ostico, invece il Settebello ha dominato: ha rifilato un 17-6 all’Australia dando la sensazione di essere totalmente in palla, e giustamente mettendo un po’ di timore ai magiari. Che forse partono favoriti, ma la realtà delle cose è che siamo lì con il pronostico: non vediamo l’ora di vivere la diretta di Italia Ungheria, vedremo quello che succederà in vasca a Budapest…











