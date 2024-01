DIRETTA ITALIA UNGHERIA/ Video streaming Rai: una grande tradizione! (Europei pallanuoto 2024, 8 gennaio)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: UN TUFFO NELLA STORIA

Mentre si avvicina la diretta di Italia Ungheria, possiamo fare un tuffo nella storia della pallanuoto, perché il Settebello e la Nazionale magiara hanno scritto davvero tante pagine leggendarie. Per l’Italia ad esempio possiamo contare tre ori, due argenti e tre bronzi alle Olimpiadi; quattro ori, tre argenti e un bronzo ai Mondiali; tre ori, due argenti e sei bronzi ai Mondiali. Numeri con pochi paragoni al mondo, ma che non bastano a contrastare la tradizione dell’Ungheria, che è nettamente la Nazionale più vittoriosa nella storia della pallanuoto maschile.

Per i magiari infatti abbiamo addirittura nove ori, tre argenti e quattro bronzi ai Giochi olimpici; quattro ori, sette argenti e un bronzo ai Mondiali; agli Europei addirittura tredici ori, sette argenti e sei bronzi. Certo, un elenco di numeri non riesce a rendere l’idea di così tante storie, successi ed emozioni e naturalmente anche tantissime sfide fra queste due Nazionali. Per dare un’idea di quanto radicata sia la rivalità, basterebbe dire che, in occasione del nostro primo oro olimpico a Londra 1948, fu proprio l’Ungheria a salire sul secondo gradino del podio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ungheria sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, canale che trasmette le partite del Settebello agli Europei di pallanuoto Croazia 2024 al numero 58 del telecomando. Ricordiamo che sarà possibile seguire anche in diretta streaming video Italia Ungheria, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app.

ITALIA UNGHERIA: CHE CLASSICA!

Italia Ungheria, in diretta come è ormai consueto dalla piscina Sava di Zagabria, capitale della Croazia, si giocherà alle ore 19.00 di questa sera, lunedì 8 gennaio, come terzo e ultimo impegno per il Settebello nel girone B degli Europei di pallanuoto 2024. Naturalmente parliamo di una classica leggendaria, fra due Nazionali che praticamente da sempre sono ai vertici della pallanuoto internazionale: oggi la diretta di Italia Ungheria servirà a completare la fase a gironi di questi Europei che aprono un 2024 a dir poco intenso, che infatti proseguirà già il mese prossimo con i Mondiali a Doha, naturalmente sulla strada delle Olimpiadi di Parigi.

Abbiamo ancora negli occhi la bellissima vittoria di sabato contro la Grecia per 15-8, una partita letteralmente dominata dal nostro Settebello contro gli ellenici vice-campioni olimpici e del Mondo. L’Italia dunque si è presa il primo posto nel girone, che adesso è davvero ad un passo, anche considerando che l’Ungheria invece ha perso contro la Grecia: per i magiari quindi c’è il concreto rischio di finire al terzo posto e dover passare per il turno di spareggi playoff, mentre l’Italia è di fatto già ai quarti di finale e manca solo la matematica per sancire anche il primato. La partita di stasera resta comunque sempre affascinante, che cosa ci dirà la diretta di Italia Ungheria?

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Ungheria, sicuramente l’impatto del Settebello con gli Europei di pallanuoto 2024 è stato fantastico e volentieri lo evidenziamo. Giovedì il debutto era stato con un perentorio 22-5 contro la Georgia, risultato comunque da evidenziare se si pensa che nella seconda giornata invece la Nazionale caucasica ha lottato molto meglio proprio contro l’Ungheria, che ha vinto ma “solo” per 15-11; poi naturalmente è arrivata la splendida prestazione contro la Grecia, che negli ultimi anni ha sempre fatto benissimo ed invece ha subito una dura lezione da parte del Settebello del c.t. Sandro Campagna.

Certo, siamo solamente all’inizio del cammino, a maggior ragione se si considera che tra meno di mese il mondo della pallanuoto sarà già a Doha per l’anomala rassegna iridata “invernale”, ma per ora l’Italia piace sotto ogni punto di vista. La Grecia è stata di fatto annullata dalla difesa degli Azzurri, che invece in attacco si sono divertiti sia a parità di uomini sia in superiorità numerica. L’Ungheria in questo momento dà l’impressione di essere leggermente inferiore pure agli ellenici, quindi possiamo affermare che il Settebello sia favorito: andrà davvero così la diretta di Italia Ungheria?











