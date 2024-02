DIRETTA ITALIA UNGHERIA/ Video streaming Rai: una storia leggendaria (Mondiali pallanuoto 2024, 7 febbraio)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: UN TUFFO NELLA STORIA

Mentre si avvicina la diretta di Italia Ungheria, possiamo fare un tuffo nella storia della pallanuoto, perché il Settebello e la Nazionale magiara hanno scritto davvero tante pagine leggendarie. Per l’Italia possiamo contare tre ori, due argenti e tre bronzi alle Olimpiadi; quattro ori, tre argenti e un bronzo ai Mondiali; tre ori, due argenti e sette bronzi agli Europei, con l’ultimo terzo posto arrivato battendo proprio i magiari circa tre settimane fa.

Numeri con pochi paragoni al mondo, ma che non bastano a contrastare la tradizione dell’Ungheria, che è nettamente la Nazionale più vittoriosa nella storia della pallanuoto maschile: per i magiari infatti abbiamo addirittura nove ori, tre argenti e quattro bronzi ai Giochi olimpici; quattro ori, sette argenti e un bronzo ai Mondiali; agli Europei addirittura tredici ori, sette argenti e sei bronzi. Certo, un elenco di numeri non riesce a rendere l’idea di così tante storie, successi ed emozioni e naturalmente anche tantissime sfide fra queste due Nazionali. Per dare un’idea di quanto radicata sia la rivalità, basterebbe dire che, in occasione del nostro primo oro olimpico a Londra 1948, fu proprio l’Ungheria a salire sul secondo gradino del podio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ungheria sarà certamente garantita in chiaro per tutti dalla Rai e nello specifico il canale di riferimento, salvo variazioni, dovrebbe essere Rai Sport, che trovate al numero 58 del telecomando. Di conseguenza, ci sarà anche una diretta streaming video di Italia Ungheria, che sarà naturalmente accessibile a tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA UNGHERIA

UNA GRANDE CLASSICA

Italia Ungheria, in diretta alle ore 18.30 italiane di questa sera (le 20.30 locali), mercoledì 7 febbraio, sarà senza ombra di dubbio la partita di cartello per la seconda giornata del girone D dei Mondiali di pallanuoto maschile 2024 nella piscina dell’Aspire Dome di Doha, la capitale del Qatar. Per il nostro Settebello una partita che non ha nemmeno bisogno di presentazioni, tanto è grande la tradizione di una partita che ha scritto la storia della pallanuoto: naturalmente, per restare alla stretta attualità, la diretta di Italia Ungheria dovrebbe essere il match decisivo per la conquista del primato nel gruppo, che in base alla formula della manifestazione iridata garantirà l’approdo immediato per i quarti senza passare per i playoff.

Riuscirci sarebbe per il Settebello un enorme passo avanti non solo nella ricerca del podio iridato ma soprattutto in quella di uno dei quattro posti ancora a disposizione per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Inoltre, scherzi del calendario fittissimo per la pallanuoto in questo periodo, sarà già la terza sfida fra le due Nazionali nell’anno 2024: nei recenti Europei l’Ungheria vinse la partita nella fase a gironi, poi l’Italia si prese la rivincita battendo i magiari nella finale terzo posto prendendosi il bronzo. Adesso di nuovo il Settebello e i magiari sono insieme già nel girone e naturalmente speriamo in un epilogo differente rispetto a quello della sfida agli Europei, perché vincere vorrebbe dire entrare fra le prime otto del mondo e di fatto essere ai Giochi: che cosa ci dirà la diretta di Italia Ungheria?

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Ungheria, ne approfittiamo per ricordare che il calendario degli sport acquatici in questi ultimi anni è stato stravolto: questo sarà il terzo Mondiale nello spazio di un anno e mezzo. Nella scorsa estate a Fukuoka il Settebello chiuse al quinto posto e il trionfo andò proprio ai magiari, l’Italia aveva invece ottenuto l’argento a Budapest 2022, al termine della finale persa solamente ai rigori contro la Spagna, che invece avevamo battuto a Gwangju 2019 per vincere il quarto oro iridato della nostra storia. Insomma, in questa partita si affronteranno le vincitrici di due degli ultimi tre Mondiali: difficile chiedere di meglio nella fase a gironi.

Naturalmente sarà un test durissimo per il c.t. Sandro Campagna e i suoi ragazzi, dopo l’esordio soft di lunedì contro il Kazakistan. Difficile farsi un’idea in base alle partite degli Europei, che ci diedero esiti diametralmente opposti: l’Ungheria dominò per 10-5 nel girone, ma il Settebello restituì esattamente i cinque gol di scarto nella finale per il terzo posto, vinta per 12-7 dall’Italia. Di certo sarà una sfida affascinante e d’altronde non potrebbe essere diversamente quando si gioca contro i campioni del Mondo in carica e con in palio un posto alle Olimpiadi, che di fatto sarebbe in cassaforte in caso di vittoria nella diretta di Italia Ungheria, anche se l’ufficialità arriverebbe poi nei prossimi giorni…











