Diretta Italia Ungheria streaming video Rai: orario e risultato live del quarto di finale femminile ai Mondiali pallanuoto 2025.

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: SFIDA PER LA ZONA MEDAGLIE!

Avrà grande impatto la diretta Italia Ungheria, che si gioca alle ore 13:10 di sabato 19 luglio: a Singapore è tutto apparecchiato per il quarto di finale nei Mondiali pallanuoto 2025 e il Setterosa torna in vasca dopo aver affrontato e vinto il playoff contro la Cina, una partita forse più complicata del previsto.

DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 13-11): il Setterosa è ai quarti! (Mondiali pallanuoto 2025 17 luglio)

L’Italia si è imposta per 13-11, dovendo sudare ma comunque mantenendo sempre il vantaggio sull’avversaria; arriva ai quarti avendo giocato una partita in più rispetto all’Ungheria che, prima nel suo girone con tre vittorie in altrettante partite, ha chiaramente saltato il turno di spareggio.

È però un Setterosa che ha convinto, riuscendo comunque a fare il salto quando è servito: nella prima fase le vittorie contro Nuova Zelanda e Singapore erano sostanzialmente scontate, è arrivata la sconfitta contro l’Australia ma adesso c’è la percezione che questo gruppo possa arrivare in semifinale.

DIRETTA/ Italia Sudafrica (risultato finale 28-4): Settebello ai quarti! Mondiali pallanuoto 2025, 16 luglio

È quello che scopriremo insieme seguendo la diretta Italia Ungheria, nella quale naturalmente l’asticella si alza perché la nazionale magiara è una delle candidate al titolo; lasciamo qualche momento per provare ad analizzare meglio quali siano i temi portanti del match.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA UNGHERIA IN STREAMING VIDEO TV

Sarà su Rai Sport la diretta tv di Italia Ungheria, che rappresenterà quindi un appuntamento in chiaro; per gli abbonati c’è l’alternativa Sky Sport, diretta streaming video invece su Rai Play o Sky Go e Now Tv. CLICCA QUI PER ITALIA UNGHERIA SU RAIPLAY

Diretta/ Italia Singapore (risultato finale 32-5): una goleada annunciata! (Mondiali 2025, 15 luglio)

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: SILIPO CI CREDE

Siamo dunque vicini alla diretta Italia Ungheria: la nazionale magiara come abbiamo detto punta la vittoria dei Mondiali pallanuoto 2025, dopo tutto arriva dalla medaglia d’argento conquistata l’anno scorso e ne ha due nelle ultime tre edizioni. Curiosamente, in questi casi l’Ungheria ha sempre perso il titolo contro gli Stati Uniti; il suo ultimo successo risale al 2005 e l’altro è del 1994, mentre a livello europeo ci sono tre ori e un totale di 14 podi, con la medaglia di bronzo nel 2020 che rappresenta l’ultima occasione di poter mettere almeno un metallo al collo.

Il Setterosa ha vinto di più in termini generali, però bisogna dire che da tempo è entrato in una spirale di risultati non così straordinari: certo nel 2022 (Europei) e 2023 (Mondiali) ha vinto il bronzo, ma in termini generali non è più al livello straordinario che aveva mostrato a cavallo di secondo e terzo millennio, quando aveva conquistato due ori iridati consecutivi. Tuttavia la possibilità di arrivare in semifinale ai Mondiali pallanuoto 2025 esiste eccome, noi dunque speriamo di prenderla nonostante l’avversaria super competitiva, e di proseguire così il nostro sogno iridato.