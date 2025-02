DIRETTA ITALIA UNGHERIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

L’andata aveva visto gli Azzurri dominare a Szombathely, la diretta Italia Ungheria si apre quindi con gli auspici positivi generati dal ricordo della partita di praticamente un anno fa esatto, cioè il 25 febbraio 2024. Anche in quel caso era la finestra dedicata alle Nazionali dopo la Coppa Italia, la nostra Nazionale aveva debuttato con una importante vittoria per 87-80 a Pesaro contro la Turchia tre giorni prima e in terra magiara ecco un perentorio 62-83, al termine di una partita in realtà molto equilibrata almeno per 20 minuti.

Infatti all’intervallo lungo erano andati in vantaggio i padroni di casa magiari, anche se per una sola lunghezza (37-36), prima di un memorabile terzo quarto da 9-28 in favore dell’Italia, che di fatto chiuse la pratica con dieci minuti d’anticipo in favore dei ragazzi di coach Pozzecco. Oggi si celebra il ritorno a Reggio Calabria per la prima volta dal 2004, speriamo che possa essere una festa azzurra anche in campo grazie alla diretta Italia Ungheria! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA UNGHERIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta Italia Ungheria in tv sarà su Sky Sport Uno, quindi riservata agli abbonati che potranno anche avvalersi della diretta streaming video tramite Sky Go o Now Tv – ma lo streaming sarà disponibile anche su DAZN.

ITALIA UNGHERIA: ULTIMA PARTITA DELLE QUALIFICAZIONI

La diretta Italia Ungheria sarà l’ultimo atto delle qualificazioni agli Europei di basket 2025 per gli Azzurri, che sono attesi in campo alle ore 20.30 di questa sera, domenica 23 febbraio 2025, contro i magiari al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Ricordiamo che l’Italia è già da tempo matematicamente qualificata, d’altronde passavano le prime tre di un girone da quattro e quindi francamente dobbiamo dire che la selezione non era particolarmente impegnativa: resta comunque il merito di avere chiuso la pratica con ampio anticipo.

Questo permette che la diretta Italia Ungheria sia una festa per riportare la Calabria al centro dell’attenzione del movimento del basket italiano: gli ultimi precedenti da queste parti risalgono a 21 anni fa, durante la preparazione per le Olimpiadi di Atene 2004 che ci avrebbero regalato un memorabile argento a cinque cerchi. Coach Gianmarco Pozzecco ricorderà molto bene quella estate così dolce, ma naturalmente deve anche sfruttare l’occasione di avere avuto di fatto un paio di partite in più già in ottica preparazione verso Eurobasket: cosa ci dirà la diretta Italia Ungheria?

DIRETTA ITALIA UNGHERIA: VERSO GLI EUROPEI

Abbiamo fatto un tuffo nel passato rievocando l’ultima volta a Reggio Calabria, adesso pensiamo invece al futuro, perché la diretta Italia Ungheria è l’ultimo impegno (piacevolmente ininfluente per gli Azzurri) sulla strada verso Eurobasket 2025, l’edizione numero 42 dei Campionati europei. La formula è quella ormai consolidata, con l’organizzazione affidata a ben quattro Nazioni differenti, che questa volta saranno Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia, dal 27 agosto al 14 settembre, quindi fra poco più di sei mesi.

L’Italia ha di fatto chiuso la pratica con enorme anticipo vincendo le prime tre partite del girone B, che oltre agli Azzurri e all’Ungheria comprende anche la Turchia e l’Islanda, che oggi si affrontano a Reykjavík nell’altra partita dell’ultima giornata. Ripensando all’ultima edizione ci sono ancora i rimpianti per la sconfitta al supplementare contro la Francia nei quarti di finale: l’obiettivo sarà quello di tornare sul podio, che ci manca dal lontano 2003, anche le indicazioni della diretta Italia Ungheria potrebbero tornare utili quest’estate…