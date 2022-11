Diretta Italia Ungheria U19/ Streaming video tv: primo test amichevole per Bollini

DIRETTA ITALIA UNGHERIA U19: PRIMA DI DUE AMICHEVOLI!

Italia Ungheria U19 è in diretta dal Centro Tecnico di Coverciano, alle ore 15:00 di mercoledì 16 novembre: sfruttando la lunga pausa per i Mondiali torna in campo anche la nostra nazionale giovanile, che affronterà due partite amichevoli contro la nazionale magiara e sempre in casa. Un’occasione utile per continuare a crescere nel percorso, per Alberto Bollini due test comunque rilevanti nei quali potrà anche sperimentare rispetto ai convocati e a eventuali nuovi assetti da fornire all’Italia U19, che come sappiamo a settembre ha affrontato la prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria.

Sono arrivate due vittorie dopo aver perso all’esordio: gli azzurrini possono ancora passare alla fase Elite ma lo scopriranno solo più avanti, perché si deve ancora definire il quadro delle partite e noi nel caso ci qualificheremmo come miglior terza, cosa che ovviamente impone dei calcoli. Nel frattempo però sarà interessante scoprire in che modo Bollini intenderà disporre la sua nazionale sul terreno di gioco di Coverciano, quindi mentre aspettiamo che la prima amichevole prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle sue scelte leggendo insieme le probabili formazioni dal nostro lato.

DIRETTA ITALIA UNGHERIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Ungheria U19 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà un’emittente che fornirà le immagini del match amichevole. Tuttavia per gli appassionati che non volessero perdersi questa sfida c’è una bella notizia: infatti la sfida della nostra nazionale giovanile verrà fornita in diretta streaming video e sarà la stessa federazione a occuparsene. Bisognerà visitare la pagina ufficiale presente su YouTube: il nome del canale è FIGC Vivo Azzurro (youtube.com/vivoazzurro) e naturalmente dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA U19

Due amichevoli, due eventuali formazioni per la diretta Italia Ungheria U19: è chiaramente difficile scoprire a bocce ferme come Bollini intenda approcciare questi due impegni, per la partita di oggi possiamo comunque puntare su Bagnolini come portiere con una difesa (il modulo sarà il 3-4-1-2) con Chiarodia, Dellavalle e Guarino schierati in linea. Sulle corsie laterali di centrocampo potrebbero agire Missori a destra e Kayode sull’altro versante.

Senza Faticanti, che non è stato convocato, in mezzo al campo a formare il tandem con Lipani può essere uno tra Di Maggio, che appare la prima opzione almeno in termini “ufficiali”, e Ignacchitti che sta facendo bene nell’Empoli Primavera. Hasa dovrebbe giocare come trequartista; davanti a lui si potrebbe ricomporre il tandem formato da Raimondo e Tommaso Mancini, ma non partono battuti Accornero e soprattutto un D’Andrea in grande spolvero nella prima squadra del Sassuolo, dove ormai si può considerare un titolare a tutti gli effetti.

