DIRETTA ITALIA URUGUAY/ Video streaming Rai 2: il focus sugli avversari (Mondiali rugby 2023, 20 settembre)

DIRETTA ITALIA URUGUAY: GLI AVVERSARI

Presentando la diretta di Italia Uruguay, abbiamo reso merito ai nostri avversari, autori di una prestazione di buonissimo livello contro la Francia. Questa partita ha confermato la crescita dei Teros, che partecipano per la quinta volta alla fase finale dei Mondiali di rugby. Il debutto fu nel 1999, quando l’Uruguay riuscì a vincere contro la Spagna, poi ecco una vittoria anche nel 2003, in quel caso contro la Georgia. In seguito l’Uruguay però non riuscì a qualificarsi nel 2007 e nel 2011, prima del ritorno nel 2015 ma con quattro sconfitte su altrettante partite disputate.

Nel 2019 ecco invece un successo contro le Figi e ora il desiderio di provare a fare qualcosa di più: per vincere almeno una partita ci sarà il match contro la Namibia, se però oggi dovesse arrivare un bel risultato per i Teros sarebbe storia, la prima volta contro una rivale del 6 Nazioni. Sarà possibile per l’Uruguay sognare in grande oppure l’Italia può contare ancora su qualcosa in più? Ce lo dirà il campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA URUGUAY, DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

ITALIA URUGUAY: AZZURRI PER IL BIS!

Italia Uruguay, in diretta dallo Stade de Nice naturalmente di Nizza, si gioca alle ore 17.45 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 settembre: sarà il secondo impegno degli Azzurri ai Mondiali di rugby 2023 organizzati in Francia, nei quali l’Italia è stata inserita nel girone A e ha debuttato una decina di giorni fa con una bella vittoria per 52-8 contro la Namibia, che però dovrebbe essere l’anello debole del girone. Oggi la diretta di Italia Uruguay ci dovrebbe dare risposte già più significative, perché i sudamericani hanno debuttato con una sconfitta ma decisamente onorevole, per 27-12 contro una Francia che ha vinto persino contro gli All Blacks.

Ecco allora che la partita di oggi sarà già uno spartiacque: una vittoria garantirebbe all’Italia l’obiettivo minimo del terzo posto con annessa qualificazione immediata per i Mondiali del 2027 e ci permetterebbe di guardare con fiducia alle due successive sfide, anche se naturalmente contro Nuova Zelanda e Francia il livello sarà ancora più alto. Una sconfitta contro l’Uruguay sarebbe invece un brutto colpo, perché vorrebbe dire che gli Azzurri cederebbero il passo anche a una Nazionale fuori dall’élite del rugby. Insomma, molto sarà in palio oggi pomeriggio a Nizza: che cosa dirà la diretta di Italia Uruguay?

DIRETTA ITALIA URUGUAY: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Uruguay, abbiamo già presentato l’importanza della posta in palio. Ci fa ben sperare il fatto che gli Azzurri abbiano vinto di recente tutte le sfide con Nazionali di questo livello, dai test-match alla nostra portata contro Romania e Giappone fino naturalmente al debutto iridato contro la Namibia, anche se a lungo abbiamo sofferto e il punteggio è diventato molto più ampio solamente nel finale della partita. In un certo senso oggi ci attende la partita decisiva del nostro Mondiale, quella da vincere a tutti i costi per ritenere positivo il torneo iridato e poi cercare di scrivere una pagina di storia nelle partite contro i colossi della palla ovale.

Lo stesso discorso potrebbe d’altronde valere per l’Uruguay, che in caso di vittoria contro l’Italia scriverebbe certamente la storia del proprio movimento rugbistico. I numeri ci dicono che i sudamericani sono… a livello All Blacks, perché contro la Francia hanno perso per 12-27 mentre la Nuova Zelanda ha ceduto per 13-27. Certo, bisogna fare la tara alla differente prestazione offerta dalla Francia nelle due partite, però questo ci dice che l’Uruguay ha lottato con molto onore contro una big del rugby mondiale, un avvertimento molto chiaro per gli Azzurri. Non vediamo l’ora che arrivi il momento della diretta di Italia Uruguay…











