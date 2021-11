Diretta Italia Uruguay/ Streaming video Tv8: Azzurri per la vittoria, rugby

DIRETTA ITALIA URUGUAY: ULTIMO TEST MATCH

Italia Uruguay, in diretta alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 novembre 2021, presso lo Stadio Lanfranchi di Parma, sarà il terzo e ultimo test-match amichevole per gli Azzurri del rugby in questo mese di novembre che, come da tradizione nella palla ovale, è dedicato ai test-match tra le Nazionali, con le formazioni dell’emisfero australe che fanno visita a quelle europee. L’attesa per la diretta di Italia Uruguay sarà grande, perché questa è una partita da vincere e non succede spesso per gli Azzurri del rugby.

Due settimane fa avevamo avuto la “missione impossibile” contro gli All Blacks, terminata con una prevedibile sconfitta per 9-47 dell’Italia allo stadio Olimpico di Roma contro la Nuova Zelanda, partita nella quale tutto sommato abbiamo fatto una bella figura. Sabato scorso ecco un altro ko contro l’Argentina, con punteggio meno pesante (16-37) ma in realtà indicazioni meno positive, perché a Treviso si sperava di vedere gli Azzurri più competitivi contro i sudamericani. Ora l’Uruguay, sicuramente rivale più alla portata: sarà dunque la volta buona per la vittoria? Qualche ora ancora di pazienza per scoprire che cosa succederà in Italia Uruguay…

DIRETTA ITALIA URUGUAY STREAMING VIDEO TV8: COME SEGUIRE IL TEST-MATCH

La diretta tv di Italia Uruguay sarà visibile anche in chiaro su Tv8, dunque tutti potranno seguire il test-match di Parma, anche se ricordiamo che la televisione satellitare trasmetterà l’incontro pure su Sky Sport Arena e di conseguenza in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA ITALIA URUGUAY: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Uruguay, abbiamo detto già che il test-match di Parma sarà una partita da vincere. Anche questo è un banco di prova: dopo due partite (soprattutto contro gli All Blacks) in cui contava soprattutto testare la capacità di confrontarsi contro squadre molto forti, ma senza la pressione del risultato – anche se con l’Argentina si sperava in qualcosa in più – ecco che oggi ci sarà una partita più facile tecnicamente, ma che metterà l’Italia alla prova dal punto di vista psicologico, perché ci sarà l’imperativo di cercare la vittoria.

L’allenatore della nostra Nazionale è ora Kieran Crowley, che a giugno aveva conquistato alla guida della Benetton Treviso il primo storico successo italiano di un trofeo internazionale per club in Pro14 Rainbow Cup. Il rugby italiano dunque è vivo, però la Nazionale ha un valore fondamentale di traino anche dal punto di vista dell’immagine e della popolarità, dunque serve lanciare un segnale di competitività, non solo in termini di sconfitte onorevoli. L’obiettivo di oggi a Parma è chiarissimo, ora però bisogna raggiungerlo…



