Diretta Italia Usa finale BJK Cup 2025 streaming video tv: orario e risultato live delle partite per il titolo (oggi domenica 21 settembre)

DIRETTA ITALIA USA: LA FINALE DI BJK CUP 2025

Terza presenza consecutiva in finale, con l’obiettivo di vincere il titolo per il secondo anno consecutivo: la diretta Italia Usa, dalle ore 11.00 italiane di oggi, domenica 21 settembre, andrà in scena dal Shenzhen Bay Sports Center della città cinese di Shenzhen e sarà la finale della BJK Cup 2025, il massimo torneo a squadre nazionali del tennis femminile che ormai da qualche anno è dedicato a Billie Jean King.

L’anno scorso per l’Italia era arrivato il trionfo battendo in finale la Slovacchia, due anni fa invece le Azzurre avevano perso la finale contro il Canada, ma è comunque chiaro il ritorno ad un altissimo livello di competitività dopo il mitico ciclo che ci aveva portato alla conquista di quattro Fed Cup tra il 2006 e il 2013.

Il compito sarà molto complicato nella diretta Italia Usa perché la squadra statunitense può contare su Emma Navarro e Jessica Pegula in singolare, quindi in entrambi i singolari le Azzurre dovranno provare a ribaltare un pronostico che sulla carta potrebbe essere favorevole alle giocatrici statunitensi – sicuramente per Navarro nel match fra le numero 2, ma forse anche Pegula nel confronto con Paolini, almeno sulla superficie dura indoor di Shenzhen.

Ricordiamo adesso la formula: si comincerà appunto alle ore 11.00 italiane con il primo singolare, che sarà fra le due giocatrici messe peggio in classifica fra quelle indicate dai rispettivi capitani, a seguire ci sarà il singolare tra le numero 1 delle due Nazionali ed infine, in caso di necessità, la diretta Italia Usa e l’intera BJK Cup 2025 saranno decise dall’eventuale doppio.

ITALIA USA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE BJK CUP 2025

Una bella opportunità per tifosi e appassionati sarà garantita dalla diretta Italia Usa in tv in chiaro per tutti su SuperTennis: la finale di Billie Jean King Cup 2025 dunque sarà visibile anche tramite la diretta streaming video grazie al relativo servizio SuperTenniX.

DIRETTA ITALIA USA: FOCUS SULLE AZZURRE

Avvicinandoci alla diretta Italia Usa, dobbiamo dire che naturalmente la nostra giocatrice numero 1 è Jasmine Paolini, che ha vinto il proprio singolare sia nei quarti contro la Cina padrona di casa sia contro l’Ucraina in semifinale. In entrambi i casi la giocatrice scelta per il secondo singolare dalla nostra capitana Tathiana Garbin è stata Elisabetta Cocciaretto, con un bilancio di una vittoria e una sconfitta, anche se ricordiamo naturalmente che c’è anche l’opzione Lucia Bronzetti, che nel ranking Wta sarebbe anche sopra alla compagna (ma non ci sono obblighi in tal senso).

Un notevole punto di forza è naturalmente il doppio Sara Errani/Jasmine Paolini, una coppia fra le migliori al mondo, campionesse olimpiche in carica ed evidentemente un jolly “pesante” da giocare nel doppio, che di fatto è un vero e proprio spareggio nel caso di una vittoria per parte nei singolari. Errani/Paolini hanno fatto la differenza venerdì nella semifinale contro l’Ucraina, tutto sommato sarebbe auspicabile arrivare di nuovo a giocarci tutto nel doppio ma questo ce lo dovrà dire il campo di Shenzhen nell’appuntamento con la diretta Italia Usa…