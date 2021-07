Diretta Italia Usa fioretto donne/ Finale bronzo streaming tv (Olimpiadi Tokyo 2020)

DIRETTA ITALIA USA FINALE BRONZO FIORETTO DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020

Italia Usa è la finale per il bronzo nel fioretto donne a squadre, per le Olimpiadi Tokyo 2020, e inizia alle ore 11:30 di giovedì 29 luglio: la nostra nazionale torna in pedana dopo la sconfitta contro la Francia, un altro risultato amaro nella scherma che, bisogna ammetterlo, non ci vede più così dominanti come un tempo. L’assalto contro la nazionale transalpina è stato comunque entusiasmante, e giocato stoccata per stoccata: possiamo francamente dire di aver mancato una clamorosa occasione, prechè dopo l’assalto di Alice Volpi contro Anita Blaze ci eravamo portate sul 20-9 ma da quel momento si è spenta la luce.

La Francia infatti ha piazzato un tremendo parziale di 23-36 ed è andata a prendersi la finale per l’oro, chiudendo i conti con Ysaora Thibus che ha rifilato un 8-3 ad Arianna Errigo, operando il definitivo sorpasso (eravamo in testa anche prima dell’ultimo assalto). Adesso non ci dobbiamo scoraggiare: nella finale Italia Usa, per il bronzo nel fioretto donne a squadre delle Olimpiadi Tokyo 2020, dobbiamo andare a caccia di una medaglia nonostante la grande delusione provata qualche ora fa, e allora vedremo come andranno le cose tra poco quando si tornerà a gareggiare in pedana.

DIRETTA ITALIA USA FINALE BRONZO FIORETTO DONNE: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Italia Usa, finale per il bronzo nel fioretto donne alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento in cui l’Italia potrebbe prendersi la medaglia, in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

DIRETTA ITALIA USA FINALE BRONZO FIORETTO DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque Italia Usa la finale per il bronzo nel fioretto femminile a squadre: alle Olimpiadi Tokyo 2020 potrebbe arrivare un’altra medaglia dalla scherma, ma ancora una volta non sarà quella d’oro che invece si contenderanno Francia e Comitato Olimpico Russo. Purtroppo, l’Italia non è più la superpotenza di un tempo: certo arriva quasi sempre in zona podio e riesce a mettere medaglie al collo (sono già due dalle gare a squadre, e due individuali) ma fino a questo momento ha sempre trovato nazionali più affamate di lei. La semifinale contro le francesi è stata davvero bruciante per come si erano messe le cose e per come poi è andata; tuttavia adesso Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Batini hanno il compito di resettare tutto e tornare a salire sul podio del fioretto femminile. Ricordiamo che cinque anni fa, alle Olimpiadi di Rio, era stata proprio questa competizione a non essere inserita nel programma; si torna a gareggiare dopo 9 anni, ricordiamo bene come erano andate le cose a Londra e, anche se questa è solo una finale per il bronzo, la speranza è che l’Italia sia in grado di vincerla.



