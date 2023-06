DIRETTA ITALIA USA/ Video streaming tv: altro test per i giovani di Ferdinando De Giorgi (8 giugno)

DIRETTA ITALIA USA: I CONVOCATI

Lo abbiamo accennato nel presentare la diretta di Italia Usa, ma possiamo approfondire il concetto: per questa prima tappa di Volley Nations League 2023, Ferdinando De Giorgi ha scelto la via dei giovani. Sono rimasti a casa per il momento, potendo eventualmente rientrare nelle prossime settimane, i grandi protagonisti del Mondiale: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Giannelli, tutti loro non sono presenti a Ottawa e dunque non li vedremo in campo con la maglia azzurra nel match contro gli Stati Uniti.

DIRETTA/ Italia Argentina (risultato finale 0-3): azzurri sconfitti (6 giugno 2023)

I due big della spedizione sono Yuri Romanò e Fabio Balaso; come palleggiatori ci si affida a Marco Falaschi e un Paolo Porro grande protagonista con Milano quest’anno, l’altro opposto sarà Fabrizio Gironi mentre i centrali saranno Marco Vitelli, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca e Lorenzo Cortesia. Schiacciatori Mattia Bottolo, Francesco Recine, Tommaso Rinaldi e Davide Gardini; infine, oltre a Balaso avremo Filippo Federici come libero. La speranza è che questi giovani facciano comunque brillare il nome dell’Italia nella Volley Nations League 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Italia Turchia (risultato finale 0-3) streaming video tv: azzurre sconfitte VNL 2023 (oggi 3 giugno)

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Raddoppierà quindi anche la diretta streaming video di Italia Usa, che sarà garantita agli abbonati tramite il servizio Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi), ma pure sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

ITALIA USA: SECONDO IMPEGNO PER GLI AZZURRI!

Italia Usa si gioca in diretta dalla TD Place Arena di Ottawa, alle ore 22:30 (di casa nostra) di giovedì 8 giugno: il match è valido come secondo impegno nella Volley Nations League 2023. La nazionale di Ferdinando De Giorgi torna dunque in campo dopo il match contro l’Argentina; come da tradizione la Nations League, che è nata nel 2018 ed è alla quarta edizione (una annullata per Covid) durerà sino alla fine di luglio e prevede nella sua “regular season” diversi gironi in cui le avversarie ruotano costantemente e si gioca in più location.

DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 2-3): sconfitte le azzurre VNL 2023 femminile (oggi 2 giugno)

Alla fine, le prime otto di una classifica unica accedono alla Final Eight che si disputa quest’anno a Danzica, in Polonia: per l’Italia un motivo in più per arrivare in fondo visto che si tornerebbe dove è arrivato lo straordinario titolo mondiale, vinto l’anno scorso proprio contro la nazionale polacca. Intanto però vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Usa, una partita che certamente gli azzurri non devono sottovalutare perché la Volley Nations League, per quanto meno importante di altri eventi, resta comunque un appuntamento da prendere seriamente per tanti fattori.

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque in prossimità della diretta di Italia Usa: la Volley Nations League è iniziata per noi in Canada e prosegue in questo Paese. L’Italia come detto è la grande osservata della competizione: inevitabile quando si arriva qui avendo vinto un Mondiale. L’impresa dello scorso anno è ancora negli occhi: in quel torneo iridato la nazionale condotta da Ferdinando De Giorgi era cresciuta attimo dopo attimo e partita dopo partita, pur rinunciando al veterano e leader Ivan Zaytsev aveva trovato in Simone Giannelli e nei giovani la linfa vitale per far fuori Francia, Slovenia e poi Polonia.

Una cavalcata straordinaria, che ci ha finalmente riportati sul tetto del mondo dopo tanti anni di attesa; ecco, è pacifico dire che le emozioni che ci riserverà la Volley Nations League non potranno essere le stesse, e anche giustamente De Giorgi ha scelto di iniziare questa competizione (potendo poi cambiare di settimana in settimana) con qualche nuova leva, perché il gruppo del futuro va ampliato e formato e bisogna essere in costante evoluzione. Questa diretta di Italia Usa sarà un altro banco di prova per i giovani, che iniziando dalla Volley Nations League 2023 potranno poi diventare i campioni del domani…

© RIPRODUZIONE RISERVATA