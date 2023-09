DIRETTA ITALIA USA/ Video streaming Rai: il precedente che fa ben sperare (Mondiali basket 2023, 5 settembre)

DIRETTA ITALIA USA: IL PRECEDENTE

Avvicinandoci alla diretta di Italia Usa, bisogna appunto tornare su quel precedente già citato: un’amichevole in preparazione alle Olimpiadi 2004. I racconti di quella grande impresa sono ormai noti: i nostri ragazzi che scommettevano su quanti punti di margine avrebbero subito, la prenotazione delle canotte avversarie con tanto di firma, il clima spensierato… e, alla fine, una straordinaria vittoria da parte dell’Italia. Gianluca Basile e Giacomo Galanda avevano combinato per 53 punti tirando 12/23 dall’arco, in campo c’era anche il nostro attuale CT Gianmarco Pozzecco, alla fine il risultato era stato 95-78. Gli Usa avevano Dwyane Wade, Carmelo Anthony e LeBron James reduci dal loro anno da rookie.

Le stelle erano Allen Iverson e Tim Duncan, poi presenti anche Stephon Marbury, Shawn Marion e Lamar Odom agli ordini di Larry Brown. Quell’amichevole era stata un presagio delle Olimpiadi: l’Italia aveva raggiunto una straordinaria finale poi persa contro l’Argentina, mentre gli Usa erano stati eliminati in semifinale riuscendo comunque a conquistare il bronzo (amarissimo per loro) contro la Lituania, che noi avevamo battuto per un’altra grande impresa. Insomma, la storia di Italia Usa è fatta anche di questo: oggi non è un’amichevole ma il quarto ai Mondiali basket 2023, eppure a bocce ferme è giusto crederci. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa per i Mondiali basket 2023 dovrebbe essere garantita dalla Rai, anche se al momento non sono state fornite specifiche sul canale: ricordiamo però che il match sarà comunque fruibile in diretta streaming video, sul sito o l'app di Rai Play. In alternativa avremo anche l'appuntamento sulla televisione satellitare, riservato agli abbonati.

ITALIA USA: MISSIONE IMPOSSIBILE?

Italia Usa, che sarà in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay, va in scena alle ore 14:40 di martedì 5 settembre: la partita è valida per i quarti di finale ai Mondiali basket 2023. Alla fine, ci toccano gli Stati Uniti: una missione impossibile o quasi, ma chiaramente a bocce ferme ci crediamo. L’incrocio è quasi beffardo: l’Italia infatti sapeva di dover vincere entrambe le partite per qualificarsi ai quarti, lo ha fatto con una straordinaria impresa contro la Serbia (ancora) e proprio in virtù di questo successo è arrivato il primo posto nel secondo girone, con i balcanici che battendo la Repubblica Dominicana ci hanno raggiunti.

Il problema è che gli Usa si sono fatti sorprendere dalla Lituania: dunque, secondo posto per gli Stati Uniti che forse hanno voluto evitare la Serbia ma, sia come sia, adesso giocano contro gli azzurri. Che dire? Una vittoria fantastica contro di loro è arrivata nella storia, anche se solo in amichevole; la diretta di Italia Usa è tutta da giocare, i nostri ragazzi giustamente non si pongono limiti anche perché per arrivare in fondo ai Mondiali basket 2023 bisogna inevitabilmente affrontare le migliori. Scopriremo presto cosa succederà sul parquet di Pasay, per ora facciamo qualche altro approfondimento sui temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Apprestandoci a vivere la diretta di Italia Usa, cosa possiamo dire di questa partita? Ai Mondiali basket 2023 avremmo volentieri evitato questo incrocio, se non magari in un’eventuale finale; purtroppo ci si è messo di mezzo il destino. Gli Usa sono una nazionale certamente non “top”, nel senso che a questo giro i migliori sono rimasti a casa; Steve Kerr guida un roster nel quale le stelle si sono rivelate essere Anthony Edwards, Tyrese Haliburton e Austin Reaves, giocatori diversi tra loro ma che, in un modo o nell’altro, non sono ancora in grado di trascinare una franchigia verso il titolo NBA, e quindi a livello FIBA hanno ancora tutto da dimostrare.

L’Italia vola sulle ali dell’entusiasmo: il recupero da -16 contro la Serbia ci ha detto che questa nazionale c’è, ha saputo superare i propri limiti (soprattutto sotto canestro) e ha soprattutto quella sana dose di “incoscienza” che, soprattutto questo pomeriggio, le permetterà di affrontare la sfida agli Usa in maniera spensierata, nel senso che chi è atteso alla semifinale e poi alla medaglia d’oro è la nostra avversaria. Basterà questo per fare l’ennesimo miracolo e andare in zona medaglia ai Mondiali basket 2023? Lo scopriremo, ma questa è la nostra grande speranza: in più, che possa essere a tutti gli effetti una partita comunque da ricordare…











