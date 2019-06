Diretta/ Italia Usa (risultato 1-0) streaming video e tv: 25-23, 1^ set (volley)

DIRETTA ITALIA USA (1-0): 25-23 1^ set

Diretta Italia Usa: va agli azzurri il primo set di questo primo match per la seconda settimana della Nations league di volley maschile e pure col risultato di 25-23 ,arrivato però dopo un set molto combattuto su ogni pallone. La nazionale del ct Blengini parte quindi col piede giusto e non solo nel tabellone generale ma pure nel primo parziale: gli azzurri mettono già i primi palloni ma ovviamente il riscatto degli statunitensi non si fa attendere troppo. Il finale quindi è concitato e il ct italiano deve pure chiamare il time out per organizzare meglio azzurri per affrontare la netta ripresa degli Usa: Nelli, Antonov e Candellaro hanno al fine la meglio e pure promettono ulteriori scintille nel secondo set del match. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA USA

La grande novità è che il canale Discovery ha acquistato i diritti per trasmettere in Italia in diretta tv le partite della nazionale maschile alla Nations League. Le sfide di questa settimana e quindi pure la diretta Italia Usa saranno visibili in diretta tv in chiaro sul canale NOVE e in pay per view su Sky al canale Eurosport. Garantita quindi anche la diretta streaming video degli incontri, rispettivamente sul portale http://www.nove.tv, e su Eurosport Player e Sky Go per gli abbonati al servizio. Altro principale punto di riferimento per seguire i ragazzi del ct Blengini saranno il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

SI GIOCA

Sta per avere inizio la diretta di Italia Usa è tutto è pronto sul taraflex di Ufa per questo primo match della seconda settimana della Nations league di volley maschile. L’attesa per la nazionale del ct Belgini è tanta anche per il valore immenso dell’avversario. Sarà quindi un banco di prova impegnativo e privilegiato per la nuova Italia di Gianlorenzo Blenginii, che come ricordato prima, ha riconfermato gli stessi 14 che avevamo visto a Jiangmen la settimana scorsa. Dopo tutto gli azzurri si erano comportati bene: dopo il KO con l’Iran nella partita inaugurale, l’Italia ha poi trovato importanti vittorie col risultato di 3-0 contro Germania e Cina, mettendo a tabella 6 ottimi punti in vista della Finals six di Chicago, che però paiono ancora terribilmente lontane. E’ tempo quindi di dare la parola al campo, si gioca! (agg Michela Colombo)

TESTA A TESTA

In vista della diretta di Italia Usa non possiamo certo non dare uno sguardo anche allo storico che interessa le due squadre, chiamate oggi in campo per la Nations league. I dati certo non ci mancano e dal 2009 a oggi le due squadre si sono trovate faccia a faccia in ben 22 testa a testa, registrati tra World league, Nations league, Giochi olimpici, Mondiali e Grand Champions cup, per un bilancio complessivo di ben 10 successi degli azzurri nello scontro diretto. Scorrendo la lista di testa a testa poi ne dobbiamo segnalare in particolare modo due: il primo risale al 24 giugno 2018, ultimo testa a testa tra Italia e Usa occorso nella Nations league, dove gli americani vinsero per 3-0. Il secondo è un riferimento quasi affettivo e risale alla semifinale alle Olimpiadi di Rio 2016, quando gli azzurri compirono l’impresa e trovarono il pass per la finale, al termine di un match al cardiopalma. (agg Michela Colombo)

IL CAMMINO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Usa è bene considerar da più vicino il cammino dei nostri avversari in questa Nations league 2019, appena agli inizi. Come la storia ben ci ricorda, la nazionale americana non è certo nemico da sottovalutar visto che pure il ranking Fivb ci segnala la seconda posizione, alle spalle solo del Brasile. Eppure va detto che i ragazzi di Speraw non hanno certo iniziato col piede giusto questa manifestazione, visti i risultati raccolti a Katowice nella prima settimana. Per la squadra a stelle e strisce ecco che la classifica ci ricorda solo della nona piazza e soprattutto di appena 4 punti, questi ottenuti vincendo per 3-1 sull’Australia e con il tie break (perso) con la Polonia: fu KO anche all’esordio contro il Brasile. Certo è stato un primo weekend di gara piuttosto duro per gli americani, ma certo i punti persi si faranno sentire sulla ambizioni di Final Six per gli Usa. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Italia Usa, in diretta dal Ufa Arena di Ufa, in Russia, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdi 7 giugno 2019 e valida per la seconda settimana della Nations league: fischio d’inizio previsto per le ore 13,00 secondo il fuso orario italiano. Nuovo appuntamento quindi per i ragazzi del ct Blengini con la manifestazione targata Fivb, che da Jiangmen li ha fatti volare solo pochi giorni fa ad Ufa, dove questa settimana affronteranno di fila Usa, Portogallo e i padroni di casa della Russia con l’obbiettivo ovvio di mettere a bilancio più e punti possibile. Come ha ricordato più volte lo stesso allenatore azzurro, uno dei principali scopi dell’Italia alla Nations league è quello di costruire un gruppo numeroso, forte e affiatato a cui attingere per le altre prove della stagione estiva: ovviamente pure raggiungere la Finals Six della Nations league non può che rientrare tra gli obbiettivi della nostra nazionale. Fare punti però oggi non sarà facile visto il valore della squadra di Mister Speraw, che pure non ha dato il meglio di sè nella prima settimana.

DIRETTA ITALIA USA: GLI AZZURRI

In attesa di poter dare la parola al taraflex di Ufa per la diretta tra Italia e Usa andiamo a fissare la nostra attenzione sullo spogliatoio maschile del ct Blengini presente oggi nella cittadina Ufa. Pur avendo a disposizione una rosa di 25 nomi, per questa seconda settimana della Nations league il tecnico azzurro ha voluto confermare i 14 che già erano stati in campo a Jiangmen, anche per evidenti comodità logistiche. Dietro vi è senza dubbio la voglia di mettere di nuovo alla prova questo gruppo, che nonostante il KO all’esordio con Iran, ha fatto vedere poi cose interessanti nel resto della prima settimana di competizione. Di certo però la tappa di Ufa non sarà facile per i nostri ragazzi che pure crescono in compattezza ed efficacia a vista d’occhio: gli avversari saranno importanti a cominciare dagli Stati Uniti. Ricordiamo quindi quali sono i 14 ragazzi convocati da Blengini per questa tre giorni della Nations league in Russia: Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli, Giulio Pinali, Nicola Pesaresi, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Alberto Polo, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov, Roberto Russo, Fabio Balaso, Simone Anzani e Davide Candellaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA