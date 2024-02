DIRETTA/ Italia Usa (risultato 0-0) video streaming Rai: in acqua, via! (Mondiali pallanuoto, 11 febbraio)

DIRETTA ITALIA USA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Italia Usa per gli spareggi che per semplicità possiamo considerare gli ottavi di finale dei Mondiali di pallanuoto maschile 2024. Ne approfittiamo per ricordare la situazione circa il grande obiettivo della qualificazione olimpica. Hanno già il posto assicurato la Francia come Paese organizzatore, l’Ungheria e la Grecia come finaliste dell’ultimo Mondiale, poi Australia, Giappone, gli stessi Stati Uniti, Spagna e Sudafrica tramite le selezioni nei rispettivi continenti, restano quattro posti ancora a disposizione, che andranno alle quattro migliori classificate in questi Mondiali di Doha 2024, naturalmente escludendo chi ha già il pass per le Olimpiadi.

L’obiettivo è duplice per gli Azzurri oggi, restare fuori dai quarti sarebbe un colpo durissimo non solo per questi Mondiali ma anche in ottica olimpica e allora basta parole, perché adesso è giunto finalmente il momento di scendere in acqua per fare un fondamentale passo in avanti verso le posizioni che sono più consone al Settebello quattro volte campione del Mondo nella sua gloriosa storia. Parola quindi senza indugio ai protagonisti, comincia finalmente la diretta di Italia Usa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa sarà garantita, come per tutti i Mondiali 2024 di pallanuoto, in chiaro per tutti dalla Rai: il canale di riferimento dovrebbe essere Rai Sport, numero 58 del telecomando, ma con possibilità anche di finestre su Rai Due. Ricordiamo che sarà possibile assistere alla partita anche tramite il servizio di diretta streaming video di Italia Usa, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app.

ITALIA USA: PLAYOFF PER GLI OTTAVI!

Italia Usa, in diretta dalla piscina dell’Aspire Dome di Doha con fischio d’inizio alle ore 17.00 italiane (le 19.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 11 febbraio, sarà lo spareggio playoff – che per semplicità possiamo considerare come ottavo di finale – che coinvolge il Settebello ai Mondiali di pallanuoto maschile 2024 in corso nella capitale del Qatar. Sarà naturalmente una partita di fondamentale importanza, perché con la diretta di Italia Usa comincia la fase ad eliminazione diretta e sarà subito un bivio sia per l’avventura in questo torneo iridato sia per la qualificazione alle Olimpiadi Parigi 2024 per il Settebello del c.t. Alessandro Campagna, che si gioca davvero tanti in questi giorni a Doha.

Inutile giocarci intorno: una sconfitta oggi sarebbe un flop fra i peggiori della storia della nostra gloriosa Nazionale di pallanuoto, che d’altra parte ha ancora tutte le possibilità per arrivare anche molto in alto, se si pensa che ha davvero sfiorato la vittoria nel match contro l’Ungheria, arrivando così a un soffio dal primo posto nel girone e di conseguenza dall’accesso immediato ai quarti di martedì. Bisognerà invece fare uno sforzo in più per entrare fra le migliori otto squadre del mondo e non sarà una sfida banale contro una Nazionale di buon livello, anche se teoricamente inferiore agli Azzurri: che cosa ci dirà la diretta di Italia Usa?

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Usa sarà quindi davvero un bivio per il Settebello in questi Mondiali di pallanuoto 2024. Il bilancio finora è molto semplice: goleada contro il Kazakistan, una bellissima partita contro l’Ungheria, purtroppo finita in maniera beffarda con la sconfitta ai rigori dopo aver sfiorato il successo nei quattro tempi, infine il match vinto contro la Romania crescendo alla distanza, dopo qualche ruggine iniziale e nonostante qualche rigore sbagliato di troppo, aspetto da non sottovalutare per quando la posta in palio sarà più delicata – cioè già da oggi.

In effetti, dobbiamo sottolineare il fatto che questo sarà un playoff complicato: in altri casi la differenza tra seconda e terza dovrebbe essere netta, ma gli Stati Uniti hanno lottato benissimo sia contro il Montenegro (sconfitta ai rigori) sia contro la Serbia, quindi è un caso nel quale la terza è una “quasi seconda”, chiaro segnale che dovremo tenere altissima la guardia per evitare brutte sorprese. È anche vero che, usando la stessa definizione, potremmo parlare di un Settebello “quasi primo” e quindi favorito, ma la diretta di Italia Usa sarà una battaglia da non sottovalutare…











