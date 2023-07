DIRETTA/ Italia Usa (risultato finale 8-7): Setterosa da leggenda! (Mondiali pallanuoto 2023, 24 luglio)

DIRETTA ITALIA USA (RISULTATO FINALE 8-7): SETTEROSA MITICO, VA IN SEMIFINALE!

Italia Usa 8-7: il risultato finale del quarto dei Mondiali di pallanuoto femminile 2023 certifica un’impresa leggendaria del Setterosa di Carlo Silipo, nettamente sfavorito contro le puri-campionesse olimpiche e mondiali in carica. Il dominio degli Usa finisce per merito dell’Italia, trasformata rispetto alle precedenti uscite e che adesso si candida a sogni di gloria. Si tornerà in acqua dopodomani per la semifinale contro la vincente di Olanda-Canada. Primo quarto eccezionale per le azzurre, che rispondono con Bianconi prima e Giustini poi ai vantaggi Usa, infine nell’ultimo minuto in superiorità numerica arriva il primo vantaggio con Marletta, allungato ad inizio secondo quarto con Bianconi. Le americane rispondono e trovano il pari a metà gara, ma Banchelli evita guai peggiori neutralizzando un rigore.

Nel terzo quarto di Italia Usa torna sugli scudi Sofia Giustini, eccezionale con due reti in superiorità contro le americane molto aggressive, cheerano state capaci di tornare in vantaggio. Il terzo quarto si chiude in equilibrio sul 6-6, il quarto periodo infine scrive la storia con due palombelle, di Picozzi prima e Tabani dopo, per il doppio vantaggio del Setterosa che chiude difendendo alla grande, Banchelli che chiude e il “catenaccio” nell’ultimo minuto manda ko le dominatrici della pallanuoto mondiale.

QUARTO DI FINALE CONTRO LE DOMINATRICI

Italia Usa, in diretta dalla Marine Messe di Fukuoka, si giocherà alle ore 8.00 della mattina italiana di oggi, lunedì 24 luglio, quando in Giappone saranno già le ore 15.00. Orario particolare, naturalmente anche a causa del fuso orario, ma l’appuntamento è imperdibile, dal momento che parliamo della partita che sarà valida per i quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto femminile 2023 in corso appunto nella città nipponica di Fukuoka, una missione che onestamente si annuncia molto difficile per il nostro Setterosa.

Infatti, la diretta di Italia Usa metterà di fronte le Azzurre a quella che può essere definita senza alcun dubbio la più forte Nazionale del mondo nella pallanuoto femminile. Basterebbe dire che gli Stati Uniti hanno conquistato la medaglia d’oro in tutte le ultime tre Olimpiadi (2012, 2016 e 2020) e quattro Mondiali (2015, 2017, 2019 e 2022), un dominio praticamente totale che naturalmente oggi il Setterosa proverà ad abbattere. La missione si annuncia evidentemente difficilissima, tuttavia l’Italia ha poco da perdere e allora sarà davvero interessante vedere come finirà il confronto con la super-potenza per eccellenza: che cosa ci dirà la diretta di Italia Usa?

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa sarà garantita dalla Rai, da programmazione dovrebbe essere su Rai Sport, canale tematico che trovate al numero 58 e che trasmette la partita dei quarti ai Mondiali nuoto 2023 per il torneo di pallanuoto femminile. Ricordiamo che sarà possibile seguire le immagini di Italia Usa anche in diretta streaming video, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA USA

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Usa, dobbiamo ricordare che appena un anno fa questa partita fu la semifinale ai Mondiali di Budapest 2022 e finì con la netta vittoria per 14-6 delle statunitensi. Stavolta purtroppo il confronto arriva già ai quarti, quindi c’è il rischio di rimanere fuori dalla zona medaglie. Un pizzico di rimpianto c’è, perché se avessimo vinto il nostro girone avremmo incrociato gli Usa solo nella eventuale finale: invece il Setterosa è arrivato secondo a causa della sconfitta contro la Grecia e di conseguenza ecco la super-sfida già ai quarti.

Il secondo posto ha costretto l’Italia a giocare sabato il playoff contro la Nuova Zelanda, partita vinta per 14-7 senza troppo brillare ma d’altronde senza mai nemmeno soffrire. Pratica di fatto chiusa già a metà partita, poi forse la mente è già andata alla partita di oggi, quella nella quale il Setterosa potrebbe scrivere una pagina di storia se riuscisse a vincere. Di certo servirà giocare al nostro massimo e sfruttare ogni minima occasione ed errore altrui: le nostre ragazze ne saranno capaci? Questa è la domanda che ci accompagna verso la diretta di Italia Usa…











