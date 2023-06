DIRETTA ITALIA USA/ Video streaming tv: focus sulle avversarie, VNL 2023 femminile (oggi 2 giugno)

DIRETTA ITALIA USA: LE AVVERSARIE

Mentre si avvicina la diretta di Italia Usa, naturalmente questa sarà una partita di enorme prestigio nel contesto della VNL 2023 di pallavolo femminile. Gli Stati Uniti sono infatti la squadra che detiene il titolo di campionesse olimpiche, con la vittoria a Tokyo che fece seguito ai due argenti di Pechino 2008 e Londra 2012 e al bronzo di Rio 2016, per cui gli Usa salgono sul podio da quattro edizioni consecutive delle Olimpiadi.

Anche ai Mondiali le americane sono sempre ai vertici, anche se un paio di volte si sono fermate al quarto posto, compreso l’anno scorso quando gli Usa furono sconfitti proprio dall’Italia nella finale per il terzo posto con un netto 3-0, ma comunque spicca il trionfo del 2014, quando gli Stati Uniti salirono sul tetto del mondo vincendo l’edizione dei Mondiali che era stata organizzata da noi, con fase finale al Forum di Assago. Attenzione poi ai numeri in Volleyball Nations League, dal momento che gli Usa hanno vinto le prime tre edizioni nel 2018, 2019 e 2021 (nel 2020 ci fu lo stop per Covid), poi nel 2022 è arrivato il quinto posto ma l’obiettivo è naturalmente quello di tornare a vincere, sfruttando magari le Final Eight casalinghe ad Arlington. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa non sarà garantita oggi su canali televisivi italiani. Tuttavia, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Usa che sarà garantita sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV, la quale infatti seguirà integralmente la Volleyball Nations League 2023.

TERZA USCITA DELLE AZZURRE!

Italia Usa, in diretta dalla città turca di Antalya alle ore 19.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, venerdì 2 giugno 2023, sarà la terza uscita delle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti nella lunga avventura della VNL 2023 di volley femminile. I ritmi sono quelli ai quali la competizione ci ha abituato fin da quando si chiamava Grand Prix: dopo il debutto di martedì contro la Thailandia, con vittoria probabilmente più sofferta del previsto per 3-2, l’Italia ha giocato (e perso piuttosto male) ieri contro la Polonia, gioca oggi contro gli Stati Uniti nella stuzzicante diretta di Italia Usa e infine chiuderà questa prima settimana della VNL 2023 femminile giocando domani contro le padrone di casa della Turchia.

Insomma, si corre subito forte nel lungo cammino verso le Final Eight di metà luglio ad Arlington, negli Usa, di cui proprio l’Italia si spera possa essere grande protagonista dal momento che la nostra Nazionale è campionessa in carica avendo conquistato la scorsa edizione della Volleyball Nations League vincendo la finale con un meraviglioso 3-0 al Brasile. Non avevamo mai vinto prima la Volleyball Nations League e nemmeno la competizione che la precedeva, cioè il Grand Prix, quindi adesso il desiderio sarebbe un memorabile bis consecutivo. Il torneo caratterizza la prima parte della lunga estate delle Nazionali di volley, i ritmi sono quelli che abbiamo già presentato ma anche la curiosità è sempre molto alta: cosa ci dirà la diretta di Italia Usa?

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Usa, pur tenendo conto del fatto che in questa primissima fase dell’estate della pallavolo le gerarchie non sempre sono definite in modo chiaro, anche perché molti c.t. giustamente fanno esperimenti, ecco che sicuramente la partita contro gli Stati Uniti segna teoricamente un livello di difficoltà più alto, perché gli Usa (come d’altronde anche le Azzurre) sono sicuramente ai vertici del volley femminile internazionale. Il mirino però è puntato abbastanza lontano: il primo grande obiettivo sarà appunto la Final Eight di Arlington a metà luglio, poi la pallavolo femminile ci proporrà gli Europei in programma in quattro nazioni (compresa l’Italia) dal 15 agosto al 3 settembre e infine il torneo di qualificazione olimpica dal 16 al 24 settembre.

Ecco perché – nulla di nuovo sotto il sole – la Volleyball Nations League deve essere sfruttata per dare già minuti alle big ma nel contempo anche come vetrina indispensabile per i nuovi talenti che si affacciano alla ribalta con la Nazionale maggiore. La lista delle convocate del c.t. Mazzanti per questa settimana ad Antalya risponde proprio a questa esigenza: le due palleggiatrici sono Francesca Bosio e Ilaria Battistoni; come schiacciatrici ecco Miriam Sylla, Alice Degradi, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico; come opposto abbiamo in Turchia Silvia Nwakalor e Adhouljok John Majak Malual, mentre come centrali sono state convocate Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Federica Squarcini e Linda Nwakalor ed infine ecco i due liberi Beatrice Parrocchiale e Sara Panetoni.











