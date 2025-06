Diretta Italia Usa streaming video tv: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 di volley maschile a Chicago, 30 giugno

DIRETTA ITALIA USA: GIOCHIAMO CONTRO I PADRONI DI CASA

Gli Azzurri chiudono contro i padroni di casa la seconda settimana della VNL 2025 maschile alla Now Arena di Hoffman Estates, nell’area metropolitana di Chicago: la diretta Italia Usa ci terrà compagnia purtroppo nel cuore della notte, alle ore 2.30 italiane di lunedì 30 giugno, per completare la Pool 5 della Volleyball Nations League.

Questa è stata una settimana davvero globale per gli Azzurri: l’apertura è stata con un grande classico europeo contro la Polonia, poi ecco l’Asia grazie al match contro la Cina, poi la grande sfida contro il Brasile e ora dal Sudamerica ci “spostiamo” al Nord del continente per la sfida agli Usa.

Il cammino finora va certamente considerato positivo, l’Italia del c.t. Fefè De Giorgi è perfettamente in linea per la qualificazione alla Final Eight, però naturalmente una vittoria contro gli Stati Uniti sarebbe un ulteriore e prezioso passo in avanti verso il primo obiettivo della stagione.

Il mirino in verità è puntato ancora più avanti, cioè alla difesa del titolo iridato nei Mondiali che si spostano negli anni dispari e diventeranno biennali: settembre è ancora abbastanza lontano, ma le risposte che arriveranno dalla diretta Italia Usa potranno già essere significative, anche perché saranno la conclusione di una settimana davvero intensa.

ITALIA USA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta, la diretta Italia Usa in tv sarà disponibile in realtà in diretta streaming video sulle piattaforme Dazn oppure Volleyball TV.

DIRETTA ITALIA USA: UN MATCH CLASSICO

Naturalmente la diretta Italia Usa ci proporrà una sfida tra due potenze della pallavolo, forse con ricordi meno prestigiosi rispetto alle partite dei giorni scorsi contro Polonia e Brasile, ma sempre di altissimo livello. Gli Stati Uniti l’anno scorso ci hanno soffiato la medaglia di bronzo olimpica vincendo per 3-0 la finale terzo posto a Parigi, mentre agli ultimi Mondiali avevano chiuso al sesto posto: naturalmente parliamo sempre di posizioni di rilievo e di tanti giocatori che conosciamo, perché spesso i migliori americani vengono nella nostra Superlega.

Sarà anche interessante valutare la tenuta di entrambe le Nazionali a un solo giorno di distanza dal super sabato che ha visto gli Azzurri affrontare il Brasile e gli Stati Uniti opposti invece alla Polonia – con sudamericani e polacchi che a loro volta completano il poker di incroci di lusso collocati giustamente tutti fra sabato e domenica per attirare l’attenzione sulla Pool di Chicago. Ai Mondiali poi si giocherà con ritmi molto intensi, sarà anche in questo senso un test la diretta Italia Usa.