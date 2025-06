DIRETTA ITALIA USA: ESORDIO IN NATIONS LEAGUE!

La diretta Italia Usa va in scena alle ore 19:00 (italiane) di mercoledì 4 giugno 2025: siamo al Ginásio do Maracañazinho a Rio de Janeiro, per la prima giornata di volley Nations League 2025. Torna dunque il torneo femminile – ma tra poco saranno impegnati anche gli uomini – che con questa formula si gioca dal 2018, e che accompagnerà per questa edizione le varie nazionali verso il grande appuntamento dei Mondiali: per questo primo girone l’Italia sarà impegnata anche contro Germania, Corea del Sud e Brasile, ma questo primo match sarà già del tutto intrigante.

L’anno scorso la nazionale di Julio Velasco ha vinto la Nations League, portando a casa il secondo titolo negli ultimi tre anni; è stato il viatico a quanto accaduto poco dopo a Parigi, vale a dire lo splendido oro olimpico da parte di una nazionale che al femminile non era mai riuscita a salire sul podio, ma che ha definitivamente cambiato la narrativa. La diretta Italia Usa ci fa tra l’altro rivivere quelle grandi emozioni, dunque si tratta di capire come andranno le cose a Rio de Janeiro dovendo anche inquadrare la Nations League 2025 nel suo giusto contesto.

ITALIA USA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Italia Usa non dovrebbe essere garantita, ma tutte le partite di Volley Nations League saranno trasmesse in diretta streaming video, in abbonamento, sul portale VolleyBall World, anche on demand.

DIRETTA ITALIA USA: UNA PARTITA STORICA

Come appena accennato la diretta Italia Usa fa rivivere alla nostra nazionale di volley femminile le grandi emozioni di Parigi, perché proprio gli Stati Uniti sono stati l’avversario battuto nella finale delle Olimpiadi. Julio Velasco è riuscito davvero a trasformare soprattutto la mentalità di questo gruppo, che aveva già straordinaria qualità ma forse mancava della necessaria convinzione nell’andare a prendersi il titolo più ambito di tutti; operazione riuscita e adesso ci lanciamo verso i Mondiali con grande fiducia, anche in virtù di un podio tutto azzurro conquistato nella recente Champions League.

Dobbiamo poi aggiungere che, per quanto importante e affrontata giustamente con le big, la Nations League 2025 rimane un torneo che possiamo considerare preparatorio: il grande evento dell’estate è il Mondiale, questa competizione servirà a scaldare il motori, verificare quale sia lo stato dell’arte e studiare le avversarie, così come far capire a Velasco quali accorgimenti apportare nel roster. Resta il fatto che la diretta Italia Usa è una partita comunque importantissima anche per quello che potrebbe arrivare in seguito, dunque ce la gusteremo tutta sperando in una vittoria della nostra nazionale.