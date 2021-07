Diretta Italia Usa/ Streaming video tv, l’esordio nel softball (Olimpiadi Tokyo 2020)

DIRETTA ITALIA USA: AL VIA IL TORNEO DI SOFTBALL ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Italia Usa si gioca in diretta dal Fukushima Azuma Baseball Stadium, con inizio alle ore 5:00 di mercoledì 21 luglio: l’orario è ovviamente italiano, e questa partita è valida per la prima giornata nel torneo di softball alle Olimpiadi Tokyo 2020. Diciamo softball e dunque siamo in campo femminile: gli uomini infatti sono impegnati nel baseball, i due sport sono parenti molto stretti ma hanno alcune differenze, prima tra tutte quella relativa alla misura delle palle utilizzate, che nel softball sono più grandi.

La nostra nazionale se la deve subito vedere con la più forte, grande favorita per il titolo: gli Stati Uniti infatti hanno vinto l’ultimo Mondiale disputato (nel 2018) e insieme al Giappone, qualificato di diritto in quanto Paese ospitante, è l’unica nazionale ad aver ottenuto il pass “di diritto”, cioè senza dover intraprendere un percorso specifico. Il softball torna alle Olimpiadi 2020 dopo un’assenza di 13 anni; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Usa, intanto possiamo provare ad approfondire il discorso.

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa per il torneo di softball segue ovviamente la programmazione delleOlimpiadi Tokyo 2020: non dovrebbe essere disponibile dunque una trasmissione sui nostri televisori (considerato anche l’orario) ma chiaramente consigliamo di dare uno sguardo alla televisione di stato, che garantisce almeno 200 ore di diretta per gli interi Giochi. L’appuntamento integrale sarà invece su Discovery + e dunque in diretta streaming video: il servizio è in abbonamento, ma incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime, Eurosport Player e Tim Video.

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Usa si gioca per la prima giornata del torneo di softball alle Olimpiadi Tokyo 2020, ma la partita inaugurale sarà invece Australia Giappone; sempre mercoledì, nella primissima mattina italiana, avremo Messico Canada a chiudere il programma del primo turno. Il softball femminile avrà la sua finale martedì 27 luglio (a Yokohama) dunque sarà una competizione di breve durata: infatti le nazionali partecipanti sono sei (e le abbiamo elencate) che si affrontano in un solo girone all’italiana, tre turni che si svilupperanno in cinque diversi giorni, con riposo garantito a tutte il prossimo sabato. Per definire la zona medaglie si guarderà ovviamente la classifica: le prime due disputeranno la finale per l’oro, terza e quarta quella per il bronzo. L’Italia potrebbe entrare in zona medaglia? Difficile dirlo: alla sua ultima partecipazione, Atene 2004, era giunta in ultima posizione e sicuramente questo sport non è tra i più in voga nel nostro Paese, eppure chissà che possa arrivare un risultato a sorpresa. Lo scopriremo, intanto ci possiamo gustare questa diretta di Italia Usa che rappresenta il nostro esordio alle Olimpiadi 2020.



