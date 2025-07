Diretta Italia Usa streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per i quarti di finale della VNL 2025 femminile.

DIRETTA ITALIA USA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Italia Usa ormai dietro l’angolo, giustamente possiamo ricordare che almeno per quanto riguarda la Volley Nations League questo è il quarto di finale più nobile: le due nazionali infatti hanno portato a casa cinque delle sei edizioni di questa competizione, lasciando per strada solo quella del 2023, vinta dalla Turchia che aveva eliminato prima le azzurre ai quarti e poi le statunitensi in semifinale. Gli Usa hanno vinto le prime tre edizioni di VNL: nel 2018 superando proprio la Turchia, nel 2019 e nel 2020 battendo il Brasile, nel 2020 il torneo non era stato giocato per il Covid.

È stato poi il turno dell’Italia, che ha saputo festeggiare nel 2022 e 2024: le due nazionali battute in finale sono state Brasile e Giappone, l’anno scorso gli Stati Uniti erano arrivati settimi nel girone per poi essere eliminati ai quarti proprio dalle azzurre, con un netto 3-0 nella partita giocata a Bangkok. Adesso vedremo se il contesto cambierà, sicuramente il quarto di VNL 2025 non rappresenta rispetto ai Mondiali ma è comunque un evento importante che può permetterci di correre per un altro titolo, si tratta quindi di metterci comodi e lasciare la parola al campo perché la diretta Italia Usa sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA ITALIA USA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Usa non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come sempre la VNL 2025 è garantita in diretta streaming video dal portale Volleyballworld Tv.

ITALIA USA: RICORDI FAVOLOSI!

Il momento della diretta Italia Usa è arrivato: mercoledì 23 luglio 2025, alle ore 16:30, la Atlas Arena di Lodz – dunque in Polonia – ci farà vivere il quarto di finale della Volley Nations League 2025 femminile. Le nostre ragazze difendono il titolo, e non solo: sono arrivate qui vincendo tutte le partite.

Un cammino perfetto quello della nazionale di Julio Velasco, che ha fatto il vuoto: su 36 punti disponibili ne ha conquistati 33, solo il Brasile ha tenuto il passo delle azzurre che tra l’altro nel quarto di oggi possono rivivere il momento più straordinario della loro carriera fino a questo momento.

Gli Usa infatti rappresentano l’avversaria che l’Italia ha battuto nella finale olimpica: ricorderete la strepitosa medaglia d’oro per una nazionale che non era mai salita nemmeno sul podio a cinque cerchi, e che poi ha fatto un incredibile step.

Adesso dunque la diretta Italia Usa può essere un ottimo motivo anche per gli Stati Uniti, che nel corso di questa VNL 2025 hanno parecchio sofferto ma contro di noi vorranno vendicare la delusione di Parigi; noi possiamo iniziare ad accomodarci perché manca sempre meno all’inizio della partita di Lodz, di cui possiamo tracciare ancora qualche tema importante.

DIRETTA ITALIA USA: IL TABELLONE DELLA VNL 2025

Parlando ancora della diretta Italia Usa bisogna dire che ai quarti della VNL 2025 femminile sono arrivate sostanzialmente le nazionali che ci aspettavamo, anche se non necessariamente nell’ordine atteso visto che la Turchia è stata solo quarta e gli stessi Stati Uniti appunto ottavi, addirittura eliminata la Serbia ma chiaramente questo dipende anche dalle ragazze che i CT hanno scelto di convocare, ricordando che il grande appuntamento della stagione sarà quello dei Mondiali che si giocheranno nelle Filippine.

Comunque: in caso di vittoria contro gli Usa l’Italia sfideranno la vincente di Polonia Cina, mentre nella parte bassa del tabellone le due sfide nei quarti di finale sono Brasile Germania e Giappone Turchia. Le azzurre sono a Lodz per difendere il titolo vinto lo scorso anno e soprattutto sono appunto le campionesse olimpiche in carica: giusto che debbano rispettare tutte le avversarie a cominciare dagli Stati Uniti che sicuramente presenteranno una versione molto migliore rispetto a quella della prima fase, giusto anche non aver paura di alcuna rivale come Velasco ha sempre insegnato, poi nella diretta Italia Usa sarà il campo a fornire la sua risposta…