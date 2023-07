DIRETTA ITALIA USA/ Video streaming tv: la parola a De Giorgi (VNL 2023, oggi sabato 22 luglio)

DIRETTA ITALIA USA: PARLA DE GIORGI

Si avvicina sempre più la diretta di Italia Usa, ci sembra però giusto dare spazio ancora alle dichiarazioni del nostro c.t. Ferdinando De Giorgi al termine della netta vittoria per 3-0 contro l’Argentina nel quarto di finale di questa VNL 2023 di volley maschile: “Non è stata una partita facile, conosciamo la forza dell’Argentina e i suoi giocatori. Con le nostre qualità siamo stati bravi a mettere la gara su un binario favorevole, siamo stati bravi in battuta, li abbiamo messi in difficoltà in ricezione, abbiamo lavorato bene col muro-difesa, questo ha creato ansia al gioco argentino, hanno perso un pò di fiducia. Sono contento perché i ragazzi non hanno mai abbassato il livello nonostante il risultato, dal punto di vista della mentalità è importante”.

De Giorgi aveva poi rivolto già lo sguardo alla semifinale contro gli Stati Uniti, partita che il c.t. aveva presentato così: “In semifinale incontreremo gli USA, una delle squadre più forti, lavoreremo in questi giorni, studieremo, con i ragazzi faremo un certo tipo di lavoro con chi ha giocato e chi non ha giocato. Sarà una semifinale, con un altro avversario forte, siamo fiduciosi, se riusciamo ad esprimere il nostro gioco siamo una squadra tosta”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Usa, come tutte le partite degli azzurri nella VNL 2023, viene garantita dalla televisione satellitare: un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno seguire il match su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, canali 201 e 204 del decoder. I clienti Sky potranno poi avvalersi del servizio di diretta streaming video di Italia Usa: non comporta costi aggiuntivi e può essere attivato grazie all’applicazione Sky Go, ma sarà fornito pure da Now TV oppure sulla piattaforma a pagamento Volleyball World TV.

LA SEMIFINALE CON GLI AZZURRI

Italia Usa, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, sabato 22 luglio 2023, si giocherà presso la Ergo Arena di Danzica (Polonia), che è l’impianto sede della Final Eight della VNL 2023 di volley maschile. Siamo giunti alle semifinali della Volleyball Nations League con la diretta di Italia Usa, la posta in palio è dunque molto alta per questa partita di grandissimo fascino per il mondo della pallavolo, con l’Italia di Fefè De Giorgi, a caccia di un titolo che ci sfugge da moltissimi anni – ai tempi naturalmente era ancora la World League – e che sarebbe una ulteriore perla in anni che hanno portato già l’Italia sul tetto d’Europa e al quarto Mondiale.

La Volleyball Nations League 2023 maschile, pur tra alti e bassi che sono fisiologici in questa competizione così particolare, ha dato soddisfazioni all’Italia già nella stagione regolare, ad esempio la vittoria nella grande classica contro il Brasile, mentre mercoledì la Final Eight è iniziata con la netta vittoria contro l’Argentina nei quarti di finale. Ecco così la semifinale contro gli Stati Uniti, che invece hanno dovuto lottare duramente per vincere 3-2 la loro partita contro la Francia. Sarà quindi un sabato di lusso per la pallavolo: quali verdetti ci darà la diretta di Italia Usa?

DIRETTA ITALIA USA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Usa ci offre quindi una partita imperdibile, un confronto fra due delle più forti Nazionali al mondo nella pallavolo. Quando si giunge alle semifinali, anche la VNL diventa un obiettivo di rilievo, a maggior ragione nel tentativo di colmare quello che per noi è un vuoto di successi decisamente pesante. Fra oggi e domani quindi l’Italia campione euro-mondiale si gioca il suo primo obiettivo, per poi pensare agli Europei in programma in quattro nazioni (compresa l’Italia) dal 28 agosto al 16 settembre, giorno della finale a Roma, e poi anche al torneo di qualificazione olimpica dal 30 settembre all’8 ottobre.

La Volleyball Nations League 2023 ha visto proprio gli Stati Uniti chiudere al primo posto, con un bilancio di dieci vittorie e due sconfitte come d’altronde anche il Giappone e la Polonia, mentre l’Italia aveva chiuso con nove successi a fonte di tre rovesci. Cammini quindi molto simili, mentre mercoledì sono state diverse le partite dei quarti di finale, con gli Azzurri che hanno dominato contro l’Argentina (non era così scontato) e gli USA che invece hanno sudato le proverbiali sette camicie per avere la meglio in cinque set contro la Francia. Sarà un segnale per quanto ci attenderà oggi nella diretta di Italia Usa?











