Diretta Italia Venezuela/ Streaming video tv: facile? (Volley Olimpiadi Tokyo 2020)

DIRETTA ITALIA VENEZUELA: AZZURRI FAVORITI!

Italia Venezuela, in diretta dalla Ariake Arena, si gioca alle ore 9.25 italiane (le 16.25 locali) di oggi, domenica 1 agosto 2021, per il girone A del volley maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 che terminerà proprio oggi con la sua quinta e ultima giornata. L’attesa è notevole per il ritorno in campo degli azzurri del c.t. Gianlorenzo Blengini, perché l’Italia con la vittoria di venerdì contro l’Iran ha blindato la qualificazione ai quarti di finale ma adesso vuole chiudere bene, con una vittoria nella diretta di Italia Venezuela, la partita sulla carta più facile del girone contro i sudamericani che sono ultimi e già eliminati. Sarà comunque una partita da non sottovalutare, perché una vittoria sarà fondamentale per chiudere nelle prime due posizioni, magari anche in vetta (ma questo dipenderà anche dal risultato della Polonia), il che ci garantirebbe un abbinamento migliore con le squadre qualificate dall’altro girone. Questo potrebbe servire per andare il più avanti possibile alle Olimpiadi, nelle quali il sogno sarebbe naturalmente quello di vincere l’oro sempre sfuggito all’Italia del volley maschile ai Giochi, nonostante tre medaglie d’argento e altrettante di bronzo. Finora gli azzurri hanno vinto per 3-2 in rimonta contro il Canada, poi per la nostra Nazionale di pallavolo maschile è arrivata la pesante sconfitta per 3-0 contro la Polonia, riscattata però con il successo per 3-1 ottenuto contro il Giappone e da un altro 3-1 inflitto all’Iran. Nell’ultima giornata del gruppo ecco il match contro l’anello debole Venezuela, da onorare al massimo sia perché ogni risultato diverso da una netta vittoria creerebbe dubbi, sia per esigenze di classifica: che cosa succederà in Italia Venezuela?

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA UOMINI FINALE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Italia terza! Record Italiano

DIRETTA ITALIA VENEZUELA: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY MASCHILE (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv di Italia Venezuela sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se naturalmente potrebbe essere una diretta non integrale a causa di contemporaneità di altri eventi. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica (oggi 1 agosto)

DIRETTA ITALIA VENEZUELA: RISULTATI E CONTESTO

Per illustrare l’importanza della diretta di Italia Venezuela, abbiamo già detto che vincere è necessario per cercare un abbinamento meno complicato nei quarti di finale. Noi siamo inseriti nel girone A, tuttavia l’altro gruppo è durissimo con Russia, Stati Uniti, Brasile e Francia, di conseguenza sarebbe fondamentale piazzarsi molto in alto nel nostro raggruppamento per evitare incroci difficilissimi già nei quarti di finale. L’occasione c’è: l’Italia si è rilanciata con i successi contro Giappone e Iran dopo un inizio davvero complicato a queste Olimpiadi Tokyo 2020, adesso c’è un’occasione d’oro per chiudere in bellezza contro il Venezuela. Ivan Zaytsev e compagni non dovranno lasciarsi sfuggire l’occasione: il massimo per il c.t. Blengini sarebbe naturalmente ottenere una netta vittoria per spendere meno energie possibili (e magari anche con un po’ di turnover), per avvicinarci nel migliore dei modi alle partite senza ritorno dell’eliminazione diretta. Italia Venezuela ci consentirà tutto questo?

LEGGI ANCHE:

DIRETTA STAFFETTA 4X100 MISTA DONNE FINALE OLIMPIADI TOKYO 2020/ Italia affonda sesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA