Diretta Ittlinger Laboureur-Menegatti Orsi Toth/ Streaming video tv: ultimo impegno!

Ittlinger Laboureur Menegatti Orsi Toth, in diretta dal Rothenbaum stadium di Amburgo è la terza e ultima partita di Beach volley femminile, valida per il girone A: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Ecco quindi l’ultimo banco di prova per le nostre azzurre per la fase a gironi dei Mondiali di Amburgo 2019 di beach volley e pure incontro più atteso del gruppo visto il valore delle avversarie. Di fatto la coppia tedesca era già sulla carta l’ostacolo più duro per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth: con i due successi già ottenuti però di fatto la coppia azzurra (come le avversarie) hanno già staccato il pass per il tabellone finale della competizione iridata. Di fatti ci si giocherà questa sera solo per la vetta del gruppo: in ogni caso sarà però un allenamento di primo livello per entrambe le coppie in vista dei complicati incontri per l’ultimo tabellone dei Mondiali di Amburgo 2019.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Ittlinger Laboureur – Menegatti Orsi Toth non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati.

DIRETTA ITTLINGER LABOUREUR-MENEGATTI ORSI TOTH: ULTIMO MATCH

Come detto prima la diretta Ittlinger Laboureur-Menegatt Orsi Toth sarà l’impegno più ostico per le nostre beacher azzurre nel girone A ed è buona sorta che questo arrivi a pass per le qualificazioni al tabellone finale del Mondiale di Beach volley di Amburgo già distribuiti. Non che le nostre beniamine non abbiano chance di vittoria, ma di certo in caso di sconfitta sarebbe un KO ben piò leggero da digerire. L’avversario è davvero duro: la coppia tedesca Ittlinger-Laboureur come le italiane hanno avuto accesso alla manifestazione perchè nei primi gradini del ranking Fivb. Non scordiamo poi che vantava 11 come punteggio di entrata nella manifestazione, mentre le azzurre in questo senso erano più arrestare nella lista. Se non bastasse si può pensare alle ottime prestazioni viste fino oggi: sarà un match intenso e tutto da vivere quindi.



