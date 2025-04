DIRETTA JAGIELLONIA BETIS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Jagiellonia Betis scopriremo se la squadra polacca riuscirà a superare anche l’ostacolo sivigliano prendendosi la semifinale di Conference League: intanto va detto che nella Ekstraklasa, il campionato nazionale, lo Jagiellonia occupa la terza posizione in classifica a 4 punti dal Rakow e con il Lech Poznan in terza posizione, sono tre squadre che stanno facendo il vuoto e i giallorossi hanno vinto cinque delle ultime otto partite disputate, perdendo però in maniera incredibile sul campo del Lechia Gdansk dopo la sosta per le nazionali, e per di più si arrivava dal successo interno contro il Lech Poznan all’epoca primo in classifica.

Nel Betis invece è sotto i riflettori il rendimento di Antony, di fatto scaricato dal Manchester United: il brasiliano aveva zero gol e zero assist in 14 partite stagionali con i Red Devils, giocando anche con il contagocce, trasferitosi al Villamarin si è riacceso mostrando quegli sprazzi di talento che lo avevano esaltato nell’Ajax. Tra Liga e Conference League ci sono 15 apparizioni: siamo già a quota 4 gol e altrettanti assist. Sarà lui a trascinare la formazione andalusa in semifinale? È quello che scopriremo insieme tra poco, finalmente infatti è davvero tutto pronto e quindi possiamo dare il via alla diretta Jagiellonia Betis, si va in campo! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA JAGIELLONIA BETIS, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere Jagiellonia Betis dovrete necessariamente essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Se invece preferite la diretta streaming potrete scaricare l’applicazione Sky Go.

TRASFERTA POLACCA

L’andata ha dato un grande vantaggio agli spagnoli che però ora dovranno vedersela in trasferta. La diretta Jagiellonia Betis si giocherà alle ore 18:45 di giovedì 17 aprile 2025 e vede i biancoverdi partire con un vantaggio di due gol. Le reti nel primo tempo di Bakambu su assist di Pablo Fornals e il 2-0 definitivo di Jesus Rodriguez sono bastate alla squadra di Siviglia per portarsi a casa il primo round di questa doppio confronto, che vedrà il suo ultimo atto in Polonia.

L’ultima sconfitta casalinga del Jagiellonia è addirittura del 22 agosto 2024 quando nel primo turno dei playoff Europa League, l’Ajax ebbe la meglio per 4-1. Per il resto sono 21 partite consecutive che i giallorossi o vincono o pareggiano.

LE PROBABILI FORMAZIONI JAGIELLONIA BETIS

Il Jagiellonia giocherà con l’assetto tattico 3-4-3. Tra i pali Abramowicz, protetto dal trio Moutinho, Ebosse e Skrzypczak. A centrocampo spazio a Wojtuszek; Romanczuk; Semedo e Kubicki mentre Imaz, Churlinov e Pululu formeranno l’attacco.

Risposta del Betis con il modulo 4-2-3-1. In porta Adrian, difeso dal quartetto Perraud, Bartra, Natan e Ruibal. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Altimira e Cardoso con Antony, Isco e Fornals dietro a Bakambu unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JAGIELLONIA BETIS

La squadra che parte favorita in questa partita è il Betis a 1.73 contro i 4.20 del Jagiellonia e i 3.90 riferiti al pareggio. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.67 e 2.10.