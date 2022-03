Diretta Jastrzebski Civitanova/ Streaming video tv: rimonta? Champions League

Jastrzebski Civitanova, diretta dagli arbitri Vlastimil Kovar e Sonja Simonovska presso la Hala Widowiskowo-Sportowa di Jastrzebie Zdroj, si giocherà questa sera con fischio d’inizio alle ore 20.30 per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, che francamente richiederebbero un vero e proprio miracolo sportivo alla Cucine Lube Civitanova, che infatti ha perso per 0-3 all’andata in casa propria.

La diretta di Jastrzebski Civitanova quindi vedrà i padroni di casa polacchi nettamente favoriti: i marchigiani per ribaltare la situazione dovrebbero vincere per 3-0 oppure 3-1 portando così la sfida al cosiddetto Golden Set, che poi naturalmente Civitanova dovrebbe vincere per eliminare i polacchi. Di conseguenza la Lube dovrà vincere quattro set per prendersi la qualificazione, mentre allo Jastrzebski ne basteranno due o anche uno solo, se fosse il Golden Set dopo un successo per 3-0 italiano. La rimonta sarà possibile? Ce lo dirà Jastrzebski Civitanova…

DIRETTA JASTRZEBSKI CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Jastrzebski Civitanova, ma ricordiamo che la Champions League di volley maschile è un’esclusiva del portale Discovery Plus. Anche questa partita sarà dunque riservata ai possessori di un abbonamento alla piattaforma, e ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure su televisori dotati di connessione Internet.

DIRETTA JASTRZEBSKI CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Jastrzebski Civitanova metterà quindi di fronte la Lube a un’impresa difficilissima, con forse un solo risvolto positivo: Civitanova non ha più nulla da perdere, scenderà in campo con il solo obiettivo di vincere lasciando agli avversari polacchi il “rischio” di fare calcoli che d’altronde lo Jastrzebski si è ampiamente meritato andando a vincere per 0-3 settimana scorsa a Civitanova, impresa che naturalmente non succede a molte squadre.

Applausi quindi ad Andrea Gardini, uno dei simboli della Generazione di Fenomeni che negli anni Novanta vinse tre edizioni consecutive dei Mondiali, che adesso è l’allenatore della formazione polacca. Civitanova invece è ad un bivio: dopo non essere arrivata nemmeno alla Final Four di Coppa Italia e con un distacco pesante da Perugia nella classifica di Superlega, uscire già adesso anche dalla Champions League sarebbe un brutto segnale per i marchigiani…



