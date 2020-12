Diretta Joshua VS Pulev/ Boxe, streaming video DAZN: incontro per 4 titoli mondiali!

DIRETTA JOSHUA VS PULEV: CHE SFIDA A LONDRA!

Anthony Joshua VS Kubrat Pulev è in diretta oggi, sabato 12 dicembre 2020, dalla SSE Arena di Londra, ed è senza dubbio uno degli incontri di boxe più attesi di questo 2020: ricordiamo che il via all’evento sarà alle ore 19.00, ma questo scontro non avrà inizio prima delle ore 22.00 circa, secondo il fuso orario italiano. QIGli appasuionati non vedono davvero l’ora di dare spazio solo al ring: questa sera infatti in una struttura nuova di zecca, appena costruita vicino a Wembley, con la diretta Joshua VS Pulev verranno messi in palio i titoli Mondiali WBA, WBO, IBF e IBO dei pesi massimi. Un poker di corone eccezionale, di cui è in possesso il boxeur britannico, il quale chiaramente punta a riconfermarlo nelle sue mani dopo uno scontro epico previsto tra le mura di casa. E pur sicuri che quello di questa sera sarà un duello eccezionale, ricordiamo che questo sarà a porte chiuse, in osservanza delle misure anticovid imposte nel paese britannico: nessun pubblico dunque a saltare il nuovo campione del mondo dei pesi massimi.

JOSHUA VS PULEV DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE L’EVENTO

Come ricordato prima l’evento avrà inizio alle ore 19.00, ma dovremo aspettare qualche ora prima di assistere alla diretta Joshua VS Pulev. Pure ricordiamo agli appassionati che l’intera serata di grande box sarà visibile non già in diretta tv, ma in diretta streaming video tramite il servizio DAZN, disponibile su apparecchi mobili dotati di connessione internet, come Pc, tablet, smartphone o smart tv.

DIRETTA JOSHUA VS PULEV: IL CONTESTO

Siamo dunque impazienti di assistere a una serata di grandissima boxe, dove pure saranno saranno messi in palio ben 4 titoli mondiali per i pesi massimi: per la diretta Joshua VS Pulev dunque non potremmo che attenderci grande scintille tra le corde. Ricordiamo poi che il campionissimo inglese, che solo tra poche ore metterà sul tavolo i suoi titoli WBA, WBO, IBF e IBO, sarà di nuovo sul ring dopo il doppio scontro col messicano Andy Ruiz, occorso nel 2019: Joshua era uscito sconfitto nel giugno per KO tecnico al settimo round, ma pure tra riuscito a vendicarsi sei mesi dopo, vincendo ai punti nel maxi evento in Arabia Saudita, riprendendo dunque lo scettro (e promettendo altro spettacolo con un eventuale terzo match col messicano). Da campione in carica (e possibile prossimo unificatore dei titoli, se batterà Tyson Fury), è chiaro che il favore del pronostico sia tutto per Anthony Joshua, ma il bulgaro non è sconfitto in partenza. Kubrat Pulev, sfidante designato dalla IBF è infatti pugile di talento, che pure in passato si era messo in luce tra i confini europei. In aggiunta Pulev non è nuovo a sfide del genere: ricordiamo che il bulgaro non è la prima volta che prova a imporsi sulla scena iridata (ci provò nel 2014 con Klitschko), pur non trovando finroa grandi fortune. Che a Pulev riesca il colpaccio questa sera a Londra, casa del grande Joshua? Vedremo che succederà sul ring.

