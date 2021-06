Diretta Jug Brescia/ Streaming video tv: quarto di finale Champions league

DIRETTA JUG BRESCIA: OGGI IL QUARTO DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Jug Brescia, in diretta dallo Sportski Centar Vozdovac na Banjici di Belgrado, è la sfida di pallanuoto maschile in programma oggi, giovedi 3 giugno 2021: fischio d’inizio del quarto di finale per le ore 18.00. Per la fase finale della Champions league di pallanuoto maschile, organizzata a Belgrado, sono riflettori puntati sulla seconda squadra italiana (dopo Pro Recco) pronta a scendere in acqua per conquistare il titolo di campione d’Europa: Brescia, che solo pochi giorni fa si è laureata Campionessa d’Italia, spera oggi di sfruttare a pieno l’entusiamo portato dallo scudetto, per conquistare il pass che vale la semifinale della competizione, contro i croati dello Jug.

L’incontro pure si annuncia complicato per la formazione del coach Alessandro Bovo, che mai nella sua storia ha fatto suo il piano ambito titolo continentale: chissà però che cosa accadrà oggi in vasca a Belgrado.

DIRETTA JUG BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Jug Brescia sarà su Sky Sport Arena, canale che trovate al numero 204 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase finale della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA JUG BRESCIA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola alla vasca serba per la diretta tra Jug e Brescia, pure ci pare doveroso dare un miglior contesto a questo quarto di finale per la Champions league di pallanuoto maschile: andiamo dunque a ricordare come le due squadre sono arrivate allo scontro di questa sera, che mette in palio il pass per le semifinali.

Partendo dai croati, avversari più che temibili in questa Final Eight ricordiamo per loro la qualificazione diretta alla fase preliminare del tabellone: qui lo Jug si rivelò tra le migliori formazioni in circolazione, ottenendo il secondo posto nel girone A, proprio alle spalle dell’inarrivabile Pro Recco, con sei successi su 10 partite disputate.

Percorso piò lungo invece per Brescia che prima ha dovuto disputare la fase di qualificazione al tabellone della Champions league 2020-21. Iscritta nel girone B2, la squadra lombarda ha presto strappato il pass di qualificazione, ottenendo il primo posto, con 3 successi su tre. Ai preliminari Brescia, pur facendo fatica, ci regalò parecchie soddisfazioni nel gruppo B: qui chissà da terza, con un bottino di tre successi su 10 partite, alle spalle di Ferencvaros (campioni in carica) e gli spagnoli del Barceloneta. Vedremo però che cosa i bresciani ci offriranno oggi!



