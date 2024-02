Diretta/ Juve Stabia Audace Cerignola (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C 2 febbraio 2024)

DIRETTA JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Gli atleti si stanno riscaldando prima della diretta di Juve Stabia Audace Cerignola, nel mentre noi osserviamo qualche statistica per delineare la partita da un punto di vista matematico: la Juve Stabia sembra essere particolarmente brava a gestire la partita nella seconda metà del secondo tempo. Con il 21% dei suoi gol che arrivano tra i minuti 61 e 75, dimostra una resistenza e una determinazione notevoli anche quando la partita si avvicina alla sua conclusione. Potrebbero sfruttare la stanchezza degli avversari e capitalizzare su opportunità inaspettate.

Per l’Audace Cerignola il momento più prolifico avviene nei minuti finali, con il 34% dei suoi gol che arrivano nei minuti 76-90, dimostrando dunque di avere una marcia in più nei momenti più intensi della partita. Entrambe le squadre sembrano avere una buona gestione del primo tempo, con la SS Juve Stabia in vantaggio nel 35% delle partite e l’Audace Cerignola nel 39%. Questo potrebbe suggerire una preparazione tattica solida e una buona capacità di iniziare le partite con il piede giusto. (agg. Gianmarco Mannara)

JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Juve Stabia Audace Cerignola sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Juve Stabia Audace Cerignola sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TESTA A TESTA

Ancora qualche ora e sarà Juve Stabia Audace Cerignola, prima di immergerci nella partita però facciamo un piccolo recap delle precedenti partite, per vedere se c’è una favorita da un punto di vista storico: Juve Stabia Audace Cerignola si sono affrontate per un totale di 3 partite. In questo confronto, la Juve Stabia non ha ottenuto mai vinto in nessuna circostanza, registrando al massimo 2 pareggi, mentre l’Audace Cerignola è riuscita a vincere in un’occasione.

Per trovare un pareggio con un alto numero di reti, dobbiamo risalire al 2021 quando le due squadre si sono incontrate in una partita conclusa sul punteggio di 2-2. In quell’occasione, i marcatori per la Juve Stabia sono stati Silipo e Caldore, mentre per l’Audace Cerignola hanno segnato Capomaggio e Malcore. Ora che la Juve Stabia si è rinforzata non vediamo l’ora di vedere se la storia cambierà il suo corso oppure se troveranno comunque delle difficoltà, non ci resta che scoprirlo nei prossimi novanta minuti! (agg. Gianmarco Mannara)

SFIDA TUTTA GIALLOBLU

La diretta Juve Stabia Audace Cerignola, in programma venerdì 2 febbraio alle ore 20:45, racconta della 24esima giornata di Serie C Girone C. I gialloblu non perdono dal derby campano con l’Avellino del 29 novembre. Infatti, la Juve Stabia ha passato dicembre e gennaio a guadagnare punti con quattro vittorie e altrettanti pareggi.

L’Audace Cerignola non può vantare lo stesso storico positivo degli avversari, ma comunque nelle ultime cinque partite sono arrivate tre vittorie contro Giugliano e Messina in trasferta più il successo casalingo con il Crotone. Il ko più recente risale a metà gennaio, in occasione del 2-1 inflitto dal Sorrento. Col Brindisi, invece, pareggio per 1-1.

JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Audace Cerignola vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Ngagne, retroguardia arretrata composta da Bldi, Bachini, Bellich e Mignanelli. A centrocampo spazio a Romeo, Leone e Buglio con tridente offensivo formato da Piscopo, Adorante e Candellone.

Replica l’Audace Cerignola con l’assetto tattico 4-3-2-1. Tra i pali Krapikas, quartetto difensivo con Rizzo, Capomaggio, Gonelli e Tentardini. Le due mezzali titolari saranno Tascone e Ruggiero con Bianco in cabina di regia. In attacco ci sarà Malcore, supportato da Leonetti e D’Andrea.

JUVE STABIA AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Juve Stabia Audace Cerignola danno favorita la squadra di casa a 1.77. Secondo bet365, il 2 vale 4.40 mentre la X una via di mezzo ovvero 3.35.

L’Over 2.5 non appare così probabile dato che viene dato a 2.20 contro l’1.56 dell’Under. Infine, chiudiamo il discorso scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.69.











