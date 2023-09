DIRETTA/ Juve Stabia Avellino (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (11 settembre 2023)

DIRETTA JUVE STABIA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Juve Stabia Avellino, partita valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone C. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che raccontano di sei sfide dal 2009 ad oggi: il primo incrocio allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia è, infatti, datato 5 dicembre 1999 e racconta della vittoria delle Vespe di misura (1-0).

Risultato identico maturato il 25 febbraio 2007, ancora in una partita valevole per il campionato di Serie C. Nel 2014, invece, scontro nel campionato cadetto e risultato di parità (2-2) con le doppiette di Caserta e Castaldo. L’ultimo incrocio in ordine di tempo è, infine, quello dello scorso 2 aprile in Serie C: vittoria dei padroni di casa di misura (2-1) con i gol siglati da Berardocco e D’Agostino nel finale di gara. (Giulio Halasz)

JUVE STABIA AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Juve Stabia Avellino sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Juve Stabia Avellino in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

JUVE STABIA AVELLINO: GRANDE EQUILIBRIO!

Juve Stabia Avellino, in diretta lunedì 11 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio comunale Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Subito un derby campano ad altissima tensione nel girone C della terza serie, che mette di fronte due squadre ambiziose e alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica dopo un esordio stagionale a tinte opposte.

La Juve Stabia ha esordito nel migliore dei modi sette giorni fa: vittoria per 1-3 sul campo del Monterosi Tuscia. Dopo il botta e risposta tra Candellone e Silipo, le Vespe hanno messo la freccia con le reti di Leone e Baldi. Discorso diverso per l’Avellino, che nella prima giornata ha perso 0-2 contro il Latina: trionfo esterno per i nerazzurri grazie alle reti dell’ex Fella e di Fabrizi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA AVELLINO

Qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Juve Stabia e Avellino, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il consueto 4-3-3: Ngagne, Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli, Buglio, Leone, Erradi, Piscopo, Candellone, Bentivegna. Passiamo adesso agli irpini, Rastelli si affida al 4-3-1-2: Ghidotti, Cancellotti, Cionek, Benedetti, Tito, Dall’Oglio, Palmiero, D’Angelo, Lores, Patierno, Marconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Grande equilibrio nelle quote per le scommesse della diretta Juve Stabia Avellino. Prendiamo spunto dai numeri dei bookmakers di Snai: la vittoria della Juve Stabia è a 2,55, il pareggio è a 3,15, mentre il successo dell’Avellino è quotato 2,60. Passiamo adesso alle quote sul numero dei gol: Under 2,5 a 1,50 e Over 2,5 a 2,35. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,70.











