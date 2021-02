Diretta Juve Stabia Avellino/ Streaming video tv: bel derby campano (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA AVELLINO: SFIDA EQUILIBRATA!

Juve Stabia Avellino, diretta dall’arbitro Nicolò Marini della sezione Aia di Trieste presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, è il derby campano che alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 13 febbraio 2021, costituirà senza dubbio uno dei piatti forti della ventiquattresima giornata del girone C della Serie C 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Juve Stabia Avellino con le Vespe che appaiono in ripresa dopo un periodo davvero complicato: la bella vittoria di domenica scorsa per 0-1 sul campo della Virtus Francavilla ha rilanciato le ambizioni playoff della Juve Stabia, che ha 30 punti e cercherà dunque oggi un risultato di prestigio per consolidare una buona posizione di classifica. Sono però più alte le ambizioni dell’Avellino, che domenica scorsa ha vinto contro il Palermo volando a quota 41 punti in classifica, cioè ad una sola lunghezza dal secondo posto del Bari: detto che il primato sembra ormai in cassaforte per la Ternana, ecco che la posizione d’onore potrebbe essere l’obiettivo dell’Avellino per collocarsi nel migliore modo possibile nella griglia dei playoff.

DIRETTA JUVE STABIA AVELLINO STREAMING VIDO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Avellino sarà garantita in pay-per-view sul canale Sky Sport 253, una delle novità della Serie C negli ultimi mesi; in alternativa, ci sarà naturalmente anche la diretta streaming video che Eleven Sports garantisce per tutte le partite del campionato di Serie C, in abbonamento oppure acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA AVELLINO

Proviamo adesso a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Juve Stabia Avellino in base alle scelte dei due allenatori nella scorsa giornata, che ha portato vittorie per entrambe le squadre campane. Per la Juve Stabia si può dunque partire da un 3-4-1-2 con Mulè, Troest ed Esposito nella difesa a tre davanti al portiere Russo; a centrocampo invece i quattro titolari da destra a sinistra erano stati Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia e Rizzo, infine in attacco Orlando era stato il trequartista alle spalle delle punte Borrelli e Marotta. Per l’Avellino invece si dovrà sostituire lo squalificato Illanes, che in difesa aveva giocato con Miceli e Silvestri davanti al portiere Forte; nel folto centrocampo a cinque ecco poi per gli irpini Ciancio, Carriero, Aloi, D’Angelo e Tito da destra a sinistra, infine il tandem d’attacco dell’Avellino aveva visto titolari Maniero e Fella.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Juve Stabia Avellino in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il derby campano si annuncia molto incerto, infatti il segno 1 è quotato a 2,60 mentre con il segno 2 si arriverebbe a 2,80. Infine, sarebbe di poco più remunerativo il pareggio, perché il valore del segno X è pari a 3,00 volte la posta in palio.



