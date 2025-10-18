Diretta Juve Stabia Avellino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Menti per l'ottava giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA JUVE STABIA AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Numeri alla mano vediamo un po’ di dati prima del fischio di inizio della diretta di Juve Stabia Avellino, in questo modo cercheremo di capire insieme quali saranno i trend determinanti per questa sfida. Le vespe vantano appena 0,9 gol attesi contro (xGA) e solo 3,5 corner concessi a partita, dati che certificano una fase difensiva estremamente curata. In avanti, però, la produzione è più contenuta (1,2 xG, 4,1 tocchi medi in area). L’Avellino, più propositivo, mantiene un 53% di possesso e una media di 1,7 xG e 1,5 xA, spingendo con costanza sulle corsie esterne (6,1 corner guadagnati).

A livello atletico le due squadre si equivalgono: 10 km percorsi per giocatore in media, ma con una distribuzione diversa, più pressing alto per gli irpini, più copertura posizionale per la Juve Stabia. Sarà una sfida giocata sui centimetri e sui ritmi, dove l’equilibrio potrebbe spezzarsi solo su un episodio. Non mancate dunque e anzi diamo il via alle danze con il commento live della direta di Juve Stabia Avellino, il fischio di inizio è alle porte, via! (agg. Gianmarco Mannara)

JUVE STABIA AVELLINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un attimo della diretta Juve Stabia Avellino e guardala in streaming ad esempio su Amazon Prime Video. Chi è iscritto a LaB channel potrà infatti assistere all’incontro lontano dallo stadio con l’applicazione o il sito web. Lo stesso vale pure per chi fosse invece abbonato a DAZN.

IL SORPASSO E’ POSSIBILE!

Sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 17:15 l’attenzione sarà puntata sul derby campano previsto con la diretta Juve Stabia Avellino. Presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia si gioca una partita importante fra due squadre della stessa regione e nella quale gli ospiti tenteranno di scavalcare i padroni di casa nella classifica di Serie B.

La squadra allenata in panchina da mister Ignazio Abate ha saputo sin qui raggiungere la nona posizione conquistando dieci punti, proprio come la Carrarese che si trova però già in zona playoff. Le Vespe arrivano inoltre da una sconfitta rimediata in maniera netta fuori casa per 3 a 0 sempre contro la Carrarese nella scorsa giornata.

La speranza è dunque quella di riscattarsi subito sfruttando il fattore campo contro un avversario che le si para tuttavia davanti in graduatoria. L’Avellino guarda infatti dall’alto in basso i gialloblu avendo racimolato ben dodici punti, esattamente come il Venezia, prima di approcciarsi a questo nuovo ottavo turno della stagione 2025/2025.

I biancoverdi, che non finiscono KO dalla gara d’esordio quando avevano subito un 2 a 0 contro il Frosinone, sono imbattuti da sei partite e non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui dopo aver pareggiato prima contro il Padova e poi pure contro l’Avellino.

JUVE STABIA AVELLINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Avellino: lo schieramento iniziale dei padroni di casa dovrebbe essere impostato secondo un 3-5-2 con Confente in porta, Ruggero, Varnier e Giorgini in difesa, Carissoni, Mosti, Leone, Piscopo e Correia nel mezzo, Burnete e Cacciamani a comporre il reparto avanzato. Si pensa invece che gli ospiti possano scegliere nuovamente il modulo 3-4-1-2 con Iannarilli fra i pali, Cancellotti, Simic e Fontanarosa nelle retrovie, Missori, Palmiero, Kumi e Cagnano a centrocampo, Insigne trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Biasci e Lescano.

DIRETTA JUVE STABIA AVELLINO, LE QUOTE

Tenendo in considerazione le quote proposte ad esempio da Sisal possiamo dire che la diretta Juve Stabia Avellino potrebbe essere particolarmente favorevole alle Vespe se si ragiona in merito all’esito finale di questo match. La vittoria dei gialloblu viene infatti quotata a 2.00 mentre il successo degli ospiti è pagato al doppio, con il segno 2 posta a 4.00. Il pareggio è un’eventualità maggiormente concretizzabile rispetto alla seconda opzione con l’x indicato a 3.10.