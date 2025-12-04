Serie B, Diretta Juve Stabia Bari, streaming video tv: le squadre sono alla ricerca di un bel risultato per scacciare la crisi (4 dicembre 2025)

DIRETTA JUVE STABIA BARI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo dare il via alla diretta Juve Stabia Bari e concentrarci su questa partita di recupero in Serie B, trovando ad arricchire il quadro non pochi precedenti, e anche abbastanza recenti. La prima sfida tra le due squadre risale all’ottobre 2011 e in totale se ne contano 12; tra il 2014 e il 2020 abbiamo avuto una “pausa” per poi tornare con due stagioni consecutive nel girone C di Serie C, ad ogni modo il bilancio totale racconta di un equilibrio assoluto visto che ci sono cinque vittorie per parte a fronte di due pareggi, nella passata stagione curiosamente la Juve Stabia ha vinto entrambe le partite con il risultato di 3-1.

Al Romeo Menti avevano segnato Kevin Piscopo, Andrea Adorante e Giuseppe Leone, per il Bari a segno Gaston Pereiro; i galletti hanno vinto una sola volta a Castellammare ed è successo nel marzo 2021, partita appunto di Serie C che era stata risolta da una doppietta di Manuel Marras, due gol di fatto in tre minuti ma a cavallo dei due tempi. Da valutare allora se questa sera ci sarà un pareggio che manterrà il testa a testa in equilibrio o se invece una delle due squadre si prenderà il vantaggio, per scoprirlo lasciamo parlare il campo perché finalmente la diretta Juve Stabia Bari comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA JUVE STABIA BARI, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Juve Stabia Bari? Potrete farlo solo se abbonati al pacchetto Sport di Sky. Stessa cosa per la diretta streaming visibile sull’app di Sky Go.

JUVE STABIA BARI, SI GIOCA IN CAMPANIA

Il sorriso manca alle due squadre ormai da parecchio tempo a causa di periodi molto negativi. La diretta Juve Stabia Bari, che si disputerà questo giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 19:30, vede infatti sfidarsi due squadre in difficoltà.

La Juve Stabia ha vinto solo una partita nelle ultime cinque ovvero l’1-0 contro il Palermo. Per il resto due pareggi con Padova e Monza, entrambi per 2-2, e due sconfitte contro Modena e Sampdoria senza segnare gol.

Il Bari era riuscito a vincere sia con il Mantova che col Cesena tra ottobre e novembre, salvo poi entrare in un vortice negativo che ha portato la squadra pugliese a pareggiare con lo Spezia e perdere contro Frosinone e Empoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA BARI

La Juve Stabia giocherà col modulo 3-5-2 con Confente in porta, difeso da Ruggero, Giorgini e Bellich. A centrocampo spazio al quintetto Carissoni, Correia, Leone, Mosti e Piscopo con Candellone e Gabrielloni attaccanti.

Il Bari replica con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Cerofolini, protetto da Pucino, Vicari e Nikolaou. Gli esterni saranno Dickmann e Dorval con Castrovilli e Pagano in mediana. Braunoder e Verreth supporteranno Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVE STABIA BARI

Parte favorita secondo i bookmakers la squadra di casa. Infatti la Juve Stabia è data a 1.80 contro i 3.30 del pareggio e i 4.75 del Bari. Gol e no Gol rispettivamente a 2.20 e 1.62.