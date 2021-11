DIRETTA/ Juve Stabia Bari video streaming tv: striscia positiva per i galletti

DIRETTA JUVE STABIA BARI: TESTA A TESTA

I precedenti di Juve Stabia Bari sono soltanto 8: numero certamente basso per due squadre che sono state spesso e volentieri protagoniste in Serie B e Serie C, ma che in terza divisione si sono curiosamente incrociate soltanto nell’ultima stagione. Diciamo subito che il Bari ha vinto 2-0 in entrambe le occasioni, e che entra nella partita di oggi con tre successi consecutivi nei quali ha tenuto la sua porta blindata: per trovare l’ultimo gol della Juve Stabia (lo aveva segnato Yves Baraye) dobbiamo tornare a un 1-1 che era stato definito da Alessandro Marotta, nel dicembre 2013.

Eravamo al Romeo Menti e dunque le Vespe non segnano contro il Bari da ben 358 minuti; in generale la Juve Stabia ha battuto i galletti due volte, ed è sempre stato un successo casalingo con un gol di scarto; sono invece 4 le vittorie del Bari, l’ultima qui aveva portato le firme di Manuel Marras che tra il 44’ e il 47’ minuto, dunque a cavallo dei due tempi, aveva realizzato una doppietta. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVE STABIA BARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Bari è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

RISULTATO INCERTO!

Juve Stabia Bari, in diretta sabato 6 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Capolista in fuga dopo gli ultimi risultati, nel girone C il Bari ha ripreso saldamente il comando dopo un momento di difficoltà, culminato con il ko in casa della Virtus Francavilla. Importantissima invece la successiva vittoria in casa nel big match contro il Catanzaro, che ha riportato a +5 sulla seconda in classifica, il Monopoli, i biancorossi.

La Juve Stabia resta in ritardo in classifica, col tecnico Sottili che ha dovuto digerire la sua prima sconfitta sul campo della Turris, con le Vespe che restano solamente a +2 rispetto alla zona play out, rendimento insufficiente rispetto alle aspettative di inizio campionato. Il 3 marzo scorso il Bari ha vinto con un secco 0-2 l’ultimo precedente a Castellammare di Stabia, le Vespe invece non battono i Galletti tra le mura amiche dal 2-1 del 13 ottobre 2012, quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA BARI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Bari, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Stefano Sottili schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarri; Donati, Tonucci, Cinaglia, Rizzo; Scaccabarozzi, Davì; Bentivegna, Stoppa, Panico; Eusepi. Risponderà il Bari allenato da Michele Mignani con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; Bianco, Maita, Mallamo; Botta; Antenucci, Simeri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Bari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.



