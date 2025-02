Diretta Juve Stabia Bari (risultato 0-0): si comincia!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Juve Stabia Bari? Facciamo un passo indietro nel mentre che aspettiamo che i preparativi per il fischio di inizio siano pronti. Entrambe le formazioni hanno disputato 24 partite, con la Juve Stabia che ha segnato 25 gol totali, mentre il Bari ne ha realizzati 27. In termini di media reti segnate a partita, i pugliesi hanno un leggero vantaggio con 1.12 rispetto all’1.04 dei campani. Tuttavia, in fase difensiva la Juve Stabia appare più solida, subendo in media 0.92 gol a gara contro l’1.17 del Bari.

Dal punto di vista delle vittorie, la Juve Stabia ha ottenuto il 33.33% di successi, mentre il Bari è leggermente sotto con il 29.17%. Un dato interessante riguarda la percentuale di partite con almeno due gol complessivi (over 1.5), che è identica per entrambe le squadre: il 70.83% delle loro gare ha visto almeno due reti. Adesso via con il commento live della diretta di Juve Stabia Bari, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Juve Stabia Bari, come seguirla in streaming video

Per seguire la diretta Juve Stabia Bari sarà necessario che i tifosi e gli interessati abbiano sottoscritto un abbonamento a Dazn, questo può essere di tipo Goal Pass, Standard o Plus mentre lo Start non lo garantisce nel pacchetto. Per seguire la partita ci si dovrà quindi sintonizzare sul canale Dazn o collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn.

Juve Stabia Bari, analisi delle due squadre

La diretta Juve Stabia Bari delle ore 17.15 sarà valida per la venticinquesima giornata della Serie B e mette a confronto due ottime squadre della competizione e che stanno facendo un percorso netto e preciso verso i playoff a fine stagione, i padroni di casa sono una delle sorprese del campionato e con 33 punti occupano il sesto posto, gli ospiti sono attaccati e con lo stesso numero di punti sono settimi per della sconfitta nello scontro diretto del girone d’andata.

La Juve Stabia però non sta vivendo un ottimo momento di forma con 1 vittoria e 3 sconfitte nelle ultime 6 gare, nell’ultima partita infatti è stata sconfitta 2-0 dal Sassuolo, il Bari invece è da 5 partite consecutive che non perde punti e nell’ultima gara ha vinto 2-1 contro il Frosinone riuscen

do ad agguantare i suoi prossimi avversari.

Juve Stabia Bari, le probabili formazioni

Per la diretta Juve Stabia Bari dello Stadio Romeo Menti i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il solito 3-4-1-2 di mister Guido Pagliuca con Thiam tra i pali, Ruggero, Varnier e Bellich come tre difensori centrali, Floriani Mussolini e Rocchetti gli esterni con Pierobon e Buglio a completare il centrocampo, Adorante e Maistro la coppia d’attacco supportata dal trequartista Piscopo.

Gli ospiti invece dovrebbero essere schierati dal tecnico Moreno Longo con il solito 3-4-2-1 con Radunovic in porta, Obaretin, Mantovani e Vicari in difesa, Benali e Maita in mezzo al campo, Dorval e Favasuli sulle fasce, Favilli unica punta con alle spalle Bellomo e Falletti.

Quote Juve Stabia Bari, pronostico finale

La diretta Juve Stabia Bari è una gara che da pronostico dovrebbe essere equilibrata, come evidenziano anche i punti in classifica.

Sono due squadre che giocano bene a calcio e che propongono un gioco offensivo creando diverse occasioni da gol e ribaltamenti continui di fronte che ci aspettiamo anche in questa partita, se non dovesse arrivare un pareggio, risultato più probabile, la squadra che potrebbe uscire con i 3 punti è il Bari per via del momento migliore che sta vivendo da qualche gara e il suo stato di forma che gli ha visti scalare le posizioni della classifica. Le quote vedono la vittoria della Juve Stabia a 2.30, la vittoria del Bari a 3.10 mentre il pareggio a 3.00