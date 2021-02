Diretta/ Juve Stabia Catania (Serie C) streaming video Rai: nobili decadute…

DIRETTA JUVE STABIA CATANIA: SFIDA IN EQUILIBRIO!

Juve Stabia Catania, in diretta dallo stadio Menti di Castellammare di Stabia, in programma mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C. Nobili decadute che erano partite con grandi ambizioni in questo campionato ma si sono ritrovate a rincorrere le posizioni nobili di classifica nel girone C. E’ andata comunque meglio al Catania, che con Raffaele in panchina sta iniziando un nuovo ciclo e dopo le ultime due vittorie interne consecutive contro Foggia e Monopoli in casa è salito al quarto posto in classifica. Dall’altra parte la Juve Stabia è tornata alla vittoria battendo domenica scorsa la Vibonese, ma è stato un successo che ha rappresentato la fine di un duro periodo di crisi. Le Vespe hanno infatti perso le precedenti 3 sfide di campionato, ritrovandosi fuori dalla zona play off, riagganciata dopo l’ultima vittoria. Le due squadre sono separate da 7 punti in classifica, gli etnei dalla loro cercheranno continuità per dare l’assalto al terzo posto nel girone C, attualmente occupato dall’Avellino.

DIRETTA JUVE STABIA CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Iin questo turno infrasettimanale di Serie C la diretta tv di Mantova Padova sarà trasmessa sul canale Rai Sport + HD: appuntamento al numero 57 del digitale terrestre in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire la partita anche in mobilità tramite app o sito ufficiale di Rai Play, senza costi aggiuntivi. La visione in diretta streaming video sarà disponibile anche sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della terza divisione: in questo caso si potrà scegliere tra l’abbonamento al servizio oppure l’acquisto del singolo match. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CATANIA

Le probabili formazioni della sfida tra Juve Stabia e Catania presso lo stadio Menti di Castellammare di Stabia. I padroni di casa allenati da Pasquale Padalino scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Russo; Mulè, Troest, Esposito; Garattoni; Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo; Fantacci, Borrelli. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Raffaele con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Confente; Sales, Giosa, Silvestri; Calapai, Welbeck, Rosaia, Zanchi; Manneh, Reginaldo, Di Piazza.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Juve Stabia Catania: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.45 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.00 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 2.95 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA