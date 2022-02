DIRETTA JUVE STABIA CATANIA/ Video streaming tv: meglio gli etnei nei precedenti

DIRETTA JUVE STABIA CATANIA: I TESTA A TESTA

La diretta di Juve Stabia Catania sta per farci compagnia: si tratta di una partita che ha davvero una tradizione ampia, in Serie C queste due squadre sono state avversarie davvero spesso negli ultimi anni e basti pensare che il primo degli ultimi 10 precedenti risale soltanto all’agosto 2016, quando il campionato di Serie C era iniziato con una vittoria interna degli etnei. Il Catania ha dominato in questo scenario: ha vinto infatti 5 volte, ci sono poi quattro pareggi (tre di questi a reti bianche) e dunque una sola vittoria per la Juve Stabia.

Che, tuttavia, era stata sonante: dicembre 2016, prima di ritorno del torneo di cui sopra, e netto 4-0 a favore delle vespe che erano salite al secondo posto in classifica, andando a segno nel primo tempo con la doppietta di Nicolas Izzillo e il rigore di Francesco Ripa e completando l’opera nella ripresa con Francesco Lisi. Adesso il tempo delle parole è terminato: dobbiamo subito metterci comodi e stare a vedere quello che succederà sul terreno di gioco del Romeo Menti, lasciamo la parola ai protagonisti della partita perché finalmente la diretta di Juve Stabia Catania sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVE STABIA CATANIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Catania sarà garantita su Sky Sport 251, perché questa sarà una delle partite della giornata di Serie C visibile anche sui canali Sky, una possibilità che va ad aggiungersi naturalmente alla diretta streaming video che sarà fornita dalla piattaforma Eleven Sports, che segue tutti gli incontri del campionato di Serie C, su abbonamento o in pay-per-view per il singolo evento.

JUVE STABIA CATANIA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Juve Stabia Catania, diretta dall’arbitro Simone Galipò della sezione Aia di Firenze, si gioca con fischio d’inizio alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 15 febbraio 2022, presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per la ventisettesima giornata del girone C della Serie C, che vive infatti in questi giorni un turno infrasettimanale. La diretta di Juve Stabia Catania ci offre un match tra due formazioni blasonate, ma che non se la passano particolarmente bene: la Juve Stabia in classifica ha 33 punti e sarebbe appena fuori dalla zona playoff, obiettivo condiviso anche dal Catania che però a quota 29 vede la sua rincorsa ancora più complicata.

Nella scorsa giornata di campionato, per di più, sono arrivate notizie pessime, dal momento che la Juve Stabia ha perso per 3-1 sul campo del Palermo, mentre ancora più doloroso è stato lo scivolone del Catania, che infatti ha perso per 0-1 contro il Picerno in casa. Adesso serve rialzarsi immediatamente, perché bisogna inseguire i playoff ma anche evitare di scivolare verso il basso, rischio che potrebbe essere concreto soprattutto per il Catania. Il verdetto sarà dunque molto importante: che cosa succederà in Juve Stabia Catania?

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CATANIA

Andiamo a scoprire adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Catania. Per i padroni di casa di mister Stefano Sottili potremmo schierare un modulo 4-2-3-1 con Dini in porta; difesa a quattro formata da Donati, Troest, Caldore e Dell’Orfanello; a centrocampo possibile coppia con Altobelli e Scaccabarozzi mentre sulla linea della trequarti dovrebbero agire Ceccarelli, Stoppa e Bentivegna a supporto del centravanti Eusepi.

La risposta del Catania di Francesco Baldini potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con i seguenti possibili titolari: Sala in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto; i tre centrocampisti Rosaia, Cataldi e Greco; infine in attacco il tridente che dovrebbe essere formato da Biondi, Moro e Russini.

PRONOSTICO E QUOTE

Andiamo infine ad analizzare anche il pronostico sulla diretta Juve Stabia Catania, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai su questo incontro. Favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 2,20 mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X), ma si scende parzialmente – fino a 2,95 volte la posta in palio sul segno 2 – in caso di successo esterno del Catania.

