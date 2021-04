DIRETTA/ Juve Stabia Catanzaro video streaming tv: i precedenti del match sono 13

DIRETTA JUVE STABIA CATANZARO: I TESTA A TESTA

Per la diretta della Serie C Juve Stabia Catanzaro, ci pare doveroso ora andare a controllare anche lo storico che unisce i due club, oggi in campo per il recupero della 35^ giornata. Dati alla mano raccontiamo di 13 precedenti ufficiali, questi segnati dal 2009 a oggi e sempre per il terzo campionato nazionale: nel bilancio complessivo leggiamo allora di 6 pareggi, con 5 successi ottenuti dalle vespe e solo due affermazioni dei giallorossi. Va dunque aggiunto che l’ultimo testa a testa occorso tra Juve Stabia e Catanzaro è recente e naturalmente risale al turno di andata del campionato di Serie C 2020-21. Nella 16^ giornata ricordiamo il pareggio per 2-2 occorso al Ceravolo: Corapi e Riccardi andarono a segno per i padroni di casa, mentre Orlando e Golfo segnarono per gli ospiti. (agg Michela Colombo)

DIRETTA JUVE STABIA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Catanzaro è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

JUVE STABIA CATANZARO: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

Juve Stabia Catanzaro, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per il recupero della sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Recupero importante per entrambe le formazioni, che cercano di consolidare la loro posizione in classifica in vista dei play off. La Juve Stabia potrebbe prendersi, vincendo, il quinto posto solitario che al momento divide a quota 55 punti con il Catania. Ma chi facendo bottino pieno potrebbe sognare ancora più in grande è il Catanzaro: i calabresi si porterebbero a -2 dall’Avellino secondo con 2 partite ancora da disputare e chiudere la regular season in seconda piazza sarebbe un successo straordinario per i giallorossi.

Con la Ternana irraggiungibile, la squadra allenata da Calabro partirebbe in pole position negli spareggi, provando a ritagliarsi una soddisfazione importante per tentare un ritorno in B atteso dalla tifoseria catanzarese da ben 15 anni.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CATANZARO

Le probabili formazioni della sfida tra Juve Stabia e Catanzaro allo stadio Romeo Menti. I padroni di casa allenati da Pasquale Padalino scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Farroni; Mulè, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Berardocco, Vallocchia, Rizzo; Fantacci, Marotta, Orlando. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Nicola Calabro con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Di Gennaro; Scognamillo, Gatti, Riccardi; Baldassin, Risolo, Parlati, Pierno; Carlini; Di Massimo, Evacuo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Juve Stabia Catanzaro, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.45 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 2.90 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.85 volte l’importo investito con questo bookmaker.



