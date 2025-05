Diretta Juve Stabia Catanzaro, giallorossi per assicurarsi i playoff

Alle 12.30 si terrà l’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie B con la diretta Juve Stabia Catanzaro che sarà un’anticipazione dei prossimi playoff a cui le due squadre del Sud Italia si sono qualificate, i gialloblù sono stati una delle sorprese di questa stagione e si sono ormai assicurati un posto alla fase ad eliminazione diretta per la promozione, nonostante la sconfitta 2-0 in casa del Sudtirol.

I giallorossi invece non hanno ancora la sicurezza di partecipare ai playoff che però rimangono comunque molto probabili visto che anche con la sconfitta 1-3 con il Palermo subita la scorsa giornata hanno 3 punti di vantaggio sulle avversarie.

Diretta Juve Stabia Catanzaro streaming video, dove vedere la partita

La diretta Juve Stabia Catanzaro sarà trasmessa dallo Stadio Romeo Menti grazie a Dazn che sul suo sito o sulla sua applicazione, scaricabile su tutti i tipi di dispositivo, metterà in onda la partita per i clienti dei piani Standard, Plus o Goal Pass, chi poi è anche abbonato a Sky Sport potrà sintonizzarsi sui canali Dazn e Dazn1.

Juve Stabia Catanzaro, probabili formazioni

Per la diretta Juve Stabia Catanzaro i ventidue giocatori a scendere in mano dovrebbero essere quelli migliori che i due allenatori hanno a disposizione, Guido Pagliuca dovrà fare a meno di Buglio e per questo schiererà Thiam tra i pali, 3 difensori, Ruggero, Varnier e Peda, 4 centrocampisti, Floriani Mussolini, Pierobon, Leone e Fortini, 2 trequartisti Piscopo e Maistro e 1 attaccante, Candellone. Fabio Caserta invece confermerà il 3-5-1-1 dell’ultima sfida con Pigliacelli, Bonini, Scognamillo e Bringhenti, Quagliata, Ilie, Petriccione, Pompetti e Cassandro, Compagnon e Iemmello.

Diretta Juve Stabia Catanzaro, quote e pronostico

La diretta Juve Stabia Catanzaro vede i gialloblu nettamente favoriti sugli avversari tanto che per Sisal la loro vittoria è pagata 2.00, la vittoria dei giallorossi invece è il secondo valore visto che è fissato a 3.35 ma molto vicino a quello più alto di tutti del pareggio pagato 3.45. Sicuramente a convincere gli addetti ai lavori in favore dei campani è il loro perfetto equilibrio che vede una differenza reti di 0 visto lo stesso numero di gol subiti e segnati con 39, la squadra della Calabria invece ha è riuscita a realizzare più gol in questa annata, 47, ma ne ha anche subiti un numero maggiore, 41.