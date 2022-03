Diretta/ Juve Stabia Catanzaro streaming video tv: vespe imprevedibili (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA CATANZARO: OSPITI FAVORITI!

Juve Stabia Catanzaro, in diretta domenica 27 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà una sfida valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie C. Vespe imprevedibili nelle ultime settimane, dopo due vittorie consecutive sono arrivati due ko di fila per gli uomini allenati da Novellino, che restano ancora indietro nella rincorsa ad un posto che possa portare ai play off di fine stagione.

Ha ormai rinunciato alla rincorsa al Bari primo della classe il Catanzaro, che matematicamente potrebbe ancora nutrire speranze ma che sembra ormai staccato, in caso di mancato successo a Castellammare una vittoria del Bari chiuderebbe definitivamente la corsa al primo posto. Nel match d’andata pari 1-1 allo stadio Ceravolo tra le due squadre, il 21 aprile 2021 Catanzaro vincente di misura nell’ultimo precedente a Castellammare di Stabia.

DIRETTA JUVE STABIA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Catanzaro non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CATANZARO

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Per la Juve Stabia, Walter Novellino schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini, Tonucci, Troest, Caldore, Donati, Altobelli, Schiavi, Daví, Dell’Orfanello, Stoppa, Eusepi. Risponderà il Catanzaro allenato da Vincenzo Vivarini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; Gatti, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Sounas, Cinelli, Vandeputte; Vazquez, Biasci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Juve Stabia Catanzaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Juve Stabia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Catanzaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











