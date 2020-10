Diretta Juve Stabia Cavese/ Straming video tv: derby campano al Menti! (Serie C)

DIRETTA JUVE STABIA CAVESE. PADRONI DI CASA FAVORITI!

Juve Stabia Cavese si gioca in diretta dallo stadio Romeo Menti, alle ore 20:45 di giovedì 22 ottobre: è uno dei due posticipi validi per la 6^ giornata nel girone C della Serie C 2020-2021. Derby campano sempre molto intrigante, il secondo consecutivo per le Vespe che lunedì hanno pareggiato sul campo dell’Avellino; tutto sommato la squadra gialloblu sta facendo bene, mantenendo contatto per le prime posizioni nel tentativo di dare lo strappo e andare a prendersi la promozione diretta, assolutamente un obiettivo. La Cavese punta innanzitutto alla salvezza, ma le cose non stanno andando affatto bene: nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta interna contro la Viterbese, la squadra ha ottenuto un solo punto e deve già guardare tutte le avversarie dal basso in alto. Arriverà questa sera il riscatto? Lo scopriremo tra poche ore, ma nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVE STABIA CAVESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Cavese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia, come ormai abbiamo imparato, da qualche anno le partite del campionato di Serie C sono fornite in esclusiva dal portale Eleven Sports, di conseguenza anche questo match della 6^ giornata potrà essere seguito tramite questo servizio. Al quale sarà possibile abbonarsi per la stagione, oppure usarlo per acquistare di volta in volta il singolo evento; la visione sarà in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CAVESE

Sarà modulo 4-3-3 per Pasquale Padalino in Juve Stabia Cavese: Codromaz può giocare al fianco di Allievi al centro della difesa – davanti al portiere Tomei – con Garattoni e Rizzo sulle corsie laterali, in mezzo al campo invece spera in una maglia Andrea Bovo che rimpiazzerebbe Berardocco o Vallocchia, con la conferma di Mastalli comunque insidiato da Scaccabarozzi e Volpicelli, per naturale turnover. Spazio a Orlando nel tridente offensivo: lui a destra, Golfo a sinistra mentre Bubas dovrebbe rimpiazzare Niccolò Romero al centro dell’attacco. Giacomo Modica deve rinunciare a Russotto, squalificato: a destra nel tridente il principale candidato a prenderne il posto è Vivacqua, con Senesi sull’altro versante (ma attenzione a De Rosa), la prima punta eventualmente può essere Riccardo Forte che insidia il posto di De Paoli. C’è sempre Migliorini che gioca come regista basso, Montaperto può essere una delle due mezzali con Cuccurullo eventualmente sull’altro versante; Tazza e Nunziante i terzini, Matino e De Franco giocheranno come centrali difensivi a protezione del portiere Bisogno.

QUOTE E PRONOSTICO

Studiamo il pronostico su Juve Stabia Cavese andando a leggere quali siano le quote previste dall’agenzia Snai. Il segno 1 regola la vittoria dei padroni di casa e vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,90 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 4,00 volte la puntata che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,25 volte quanto investito con questo bookmaker.



