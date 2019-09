Diretta Juve Stabia Cittadella/ Streaming video DAZN: Vespe ancora a secco (Serie B)

Juve Stabia Cittadella, diretta da Dionisi, si gioca sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia e sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Vespe finora a fondo classifica con un solo punto conquistato nel loro cammino, quello nella pur difficile trasferta di Perugia. Anche il turno infrasettimanale ha riservato una nota amara per la Juve Stabia che ha resistito per novanta minuti allo stadio Ezio Scida, ma è stata poi costretta a cedere incassando due reti in extremis e perdendo 2-0 contro il Crotone. E’ in ripresa invece il Cittadella che contro il Pescara ha inanellato la sua seconda vittoria consecutiva in casa. I veneti dovranno però per forza di cose migliorare il loro rendimento esterno, dove finora hanno subito due sconfitte su altrettanti impegni fuori casa contro Benevento ed Empoli.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juve Stabia Cittadella, sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv ma esclusivamente in diretta streaming video via internet la sfida per tutti coloro che si collegheranno sul sito dazn.it tramite pc, o con smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’applicazione DAZN, che detiene l’esclusiva per la trasmissione dei match del campionato di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA CITTADELLA

Prima del calcio d’inizio della sfida del Menti, andiamo a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Juve Stabia Cittadella, in programma sabato 28 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B. 3-5-2 per la Juve Stabia di Fabio Caserta schierata con: Russo, Vitiello, Mezavilla, Troest, Melara, Izco, Addae, Carlini, Germoni, Forte, Rossi. 4-3-1-2 per il Cittadella allenato da Venturato schierato con: Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti, Vita, Pavan, Gargiulo, Panico, Diaw, Celar.





© RIPRODUZIONE RISERVATA