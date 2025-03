DIRETTA JUVE STABIA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): GRAN PRESSIONE DELLE VESPE

La Juve Stabia si rende pericolosa già al 4’ con un tiro dalla distanza di Pierobon, che però finisce alto. All’11’ le Vespe insistono con uno scambio tra Piscopo e Buglio, il cui tiro dal limite trova la parata sicura di Kastrati. Al 17’ Buglio crossa per Floriani Mussolini, che colpisce di testa senza però angolare a sufficienza, permettendo a Kastrati di bloccare. Al 24’ Rizza, molto attivo sulla sinistra, mette un altro pallone in area, ma la difesa di casa allontana nuovamente il pericolo. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA JUVE STABIA CITTADELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La possibilità di seguire Juve Stabia Cittadella senza essere allo stadio sarà garantita da DAZN. Non dovrai quindi perderti neanche un minuto di questa sfida di Serie B nel caso tu sia iscritto regolarmente alla piattaforma per poi utilizzare lo streaming dell’applicazione o del sito ufficiale.

SI GIOCA

Due squadre in bilico quelle che si affronteranno nella diretta di Juve Stabia Cittadella, noi come per ogni partita importante del calcio italiano abbiamo preparato un compendio statistico per capire che tipo di partita dovremmo andare a vedere nei prossimo novanta minuti. Il nostro obiettivo è sempre quello di capire chi tra le due squadre potrebbe avere la meglio a livello statistico. Iniziamo dalla Juve Stabia, squadra molto incline a subire reti nei minuti finali del primo tempo, parliamo più precisamente dei minuti che vanno dal 30esimo al 45esimo minuto con una percentuale del 21%.

Invece il Cittadella in quella specifica fascia oraria segna solo il 6% delle proprie reti, una delle percentuali peggiori della Serie B, seconda solo al Frosinone. Gli ospiti invece cercano con maggiore intensità di sfruttare i calci piazzati, infatti abbiamo il 23% di azioni che sono finite con un calcio di punizione. Adesso quindi spostiamoci al prossimo aggiornamento della diretta di Juve Stabia Cittadella, il commento live ci accompagnerà per la prossima ora e mezza. (agg. Gianmarco Mannara)

CACCIA A PUNTI PREZIOSI

In campo sabato 1 marzo 2025 alle ore 15:00 con la diretta Juve Stabia Cittadella. Presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia si scontrano due formazioni che arrivano da altrettante sconfitte rimediate nel turno precedente di campionato. I padroni di casa sono stati battuti dalla capolista Pisa in Toscana e così non hanno migliorato i loro trentanove punti, fermandosi in sesta posizione. I campani devono prestare attenzione a Bari e Cesena, che inseguono a due punti di distanza, ma hanno anche al tempo stesso la possibilità di scavalcare la Cremonese ed agganciare il Catanzaro.

Gli ospiti invece sono quattordicesimi con trenta punti, gli stessi conquistati finora anche da Reggiana e Brescia. Tuttavia, i veneti si trovano pericolosamente a ridosso della zona retrocessione essendo lontani dal trio composto da Sampdoria, Mantova e Sudtirol per appena un punto. I granata hanno pure perso di recente prima contro il Catanzaro e poi in casa contro il Modena, altra squadra che sembrava poter essere una concorrente per la salvezza.

JUVE STABIA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Cittadella lasciano presegire l’uso del 3-4-1-2 con Thiam, Ruggero, Quaranta, Bellich, Floriani Mussolini, Pierobon, Buglio, Fortini, Piscopo, Candellone e Adorante da parte di mister Pagliuca per le Vespe anche in questa sfida. Il modulo 3-5-2 con Maniero, Matino, Capradossi, Rizza, D’Alessio, Vita, Casolari, Amatucci, Carissoni, Pandolfi e Okwonkwo sarà invece quasi sicuramente lo schieramento preferito dal tecnico Dal Canto per i suoi granata.

PRONOSTICO JUVE STABIA CITTADELLA, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono favoriti i padroni di casa per la diretta Juve Stabia Cittadella, a giudicare dalle quote fornite prima dell’inizio del match. L’1 viene infatti pagato da quasi tutti i principali bookmakers a 1.90 mentre le cifre cambiano, anche se pur leggermente, se si guardano gli altri segni. Il 2, valido per il successo dei veneti, è quotato a 4.50 da Sisal che lascia invece qualche margine in più al pareggio, con l’x pagato invece a 3.10 per questo incontro del ventottesimo turno.