Diretta Juve Stabia Cosenza/ Streaming video DAZN: scontro per la salvezza (serie B)

Juve Stabia Cosenza, diretta dall’arbitro Aureliano, è la partita in programma oggi, domenica 29 dicembre 2019 tra le mura del Romeo Menti: fischio d’inizio fissato per le ore 15,00 nella 19^ giornata di Serie B. Con la diretta tra Juve Stabia e Cosenza, big match dell’ultimo turno del girone di andata del campionato cadetto, assistiamo a uno scontro diretto ai gradini più bassi della classifica, con due club che stanno facendo di tutto per uscire al più presto dalla pericolosa zona rossa della graduatoria. Sia per le vespe che per i rossoblu però la salvezza pare vicina: serve però non solo vincere oggi ma pure mantenere un buon contegno (come abbiamo visto negli ultimi turni) fino a fine stagione. Le premesse però sono positive. Le Vespe, pur dopo il pari con la Cremonese, sono al terzo risultato utile di fila e pure gli basterebbe un niente per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica, Pure il Cosenza non è così lontano dal proprio obbiettivo, soprattutto dopo il doppio successo appena rimediato contro Pisa ed Empoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Juve Stabia Cosenza in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 15.00. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA COSENZA

Per le probabili formazioni della diretta tra Juve Stabia e Cosenza, è facile immaginare che entrambi i tecnici, nonostante la posta in palio, vogliano un poco cambiare le carte in tavola rispetto all’11 messo in campo nella precedente giornata. Di certo dovrà farlo Braglia che nel 3-4-3 del suo Cosenza oggi pomeriggio dovrà fare a meno di Bruccini, fermato dal giudice sportivo. Pure però in mediana non mancheranno D’Orazio, Broh e Corsi, come pure verrà confermato il trittico offensivo con Baez (fresco di gol con l’Empoli), Riviere e Macach. Per le vespe il modulo di riferimento oggi nella 19^ giornata di Serie B sarà il 4-4-2 dove pure Caserta non rinuncerà a Rossi e Forte come doppia punta: Canotto, Calo, Addae e Germoni saranno invece i titolari nella mediana gialloblu in questa sfida casalinga al Menti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per questo scontro diretto in chiave salvezza nella 19^ giornata di Serie B ci appare molto complicato fissare un pronostico netto e pure il portele di scommesse snai non pare avere le idee molto chiare. Già per le quotazioni dell’1×2 vediamo che il successo della Juve Stabia o del Cosenza è stato dato ugualmente a 2,75, mentre il pareggio vale la quotazione di 2,95, di poco superiore.



