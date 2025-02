DIRETTA JUVE STABIA COSENZA, LE VESPE INSEGUONO LE SEMIFINALI

La diretta Juve Stabia Cosenza comincia domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia i campani vanno a caccia di un altro successo dopo aver battuto e staccato in classifica il Bari nel turno precedente a questo. I gialloblu hanno trentasei punti, come il Catanzaro che le sta davanti, e ora non vogliono più farsi raggiungere nè dai pugliesi nè dal Cesena puntando piuttosto a migliorare l’attuale sesto posto per arrivare a centare la qualificazione diretta almeno alle semifinali dei playoff promozione.

Diretta/ Juve Stabia Bari (risultato finale 3-1): vittoria e sorpasso gialloblu (9 febbraio 2025)

Dal canto suo i rossoblu sgomitano invece in zona retrocessione in ventesima posizione con ventuno punti, caratterizzati anche dai quattro di penalizzazione inflitti dalla Federazione. L’ultimo posto preoccupa i calabresi che però nello scorso weekend hanno ritrovato il successo battendo una diretta concorrente per la salvezza come la Carrarese sul proprio campo. La quindicesima posizione dista per il momento otto punti che potrebbero ridursi se riusciranno a ripetere la prestazione sfoderata contro i toscani.

Diretta/ Cosenza Carrarese (risultato finale 1-0): i silani si rialzano! (Serie B, 8 febbraio 2025)

DIRETTA JUVE STABIA COSENZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un minuto della diretta Juve Stabia Cosenza ed iscriviti a DAZN. La gara sarà trasmessa in streaming a pagamento ed in esclusiva dalla piattaforma che la proporrà sul proprio sito ufficiale così come sulla sua stessa applicazione.

JUVE STABIA COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juve Stabia Cosenza si possono estrapolare guardando ai risultati più recenti ottenuti dalla due squadre. Il modulo 3-4-1-2 con Thiam, Rocchetti, Ruggero, Bellich, Buglio, Adorante, Pierobon, Piscopo, Floriani Mussolini, Varnier e Maistro dovrebbe essere scelto nuovamente dal tecnico Pagliuca per i padroni di casa così come il 3-5-2 con Micai, Dalle Mura, Hristov, Caporale, Ricciardi, Kourfalidis, Gargiulo, Charlies, Cimino, Mazzocchi e Zilli dovrebbe essere l’opzione indicata da mister Massimiliano Alvini per i suoi ospiti.

Video Sampdoria Cosenza (1-0)/ Gol e highlights: Depaoli firma il nuovo successo! (Serie B, 1 febbraio 2025)

DIRETTA JUVE STABIA COSENZA, LE QUOTE

Le quote di bookmakers del calibro di Snai vedono i padroni di casa come nettamente favoriti per aggiudicarsi la diretta Juve Stabia Cosenza nel pronostico dell’esito finale. La vittoria dei gialloblu, e quindi l’1, viene infatti pagata a 2.10 mentre il 2 e cioè il successo rossoblu è invece fissato addirittura a 3.80. Un’altra opzione è infine rappresentata dal pareggio, più probabile del trionfo degli ospiti visto l’x indicato nella circostanza a 2.95.